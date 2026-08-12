जहाज उड़ेंगे या तैरेंगे? डूब गया नोएडा एयरपोर्ट; एंट्री से पार्किंग तक पानी ही पानी
बनारस के घाट की तर्ज पर तैयार किया गया नोएडा एयरपोर्ट टर्मिनल के प्रवेश द्वार पर मंगलवार का नजारा असली घाट जैसा था। प्रवेश द्वार से पार्किंग तक बारिश का पानी भर गया। यात्रियों का टर्मिनल के प्रवेश द्वार से पार्किंग तक पहुंचना मुश्किल हो गया। कर्मचारियों को पानी निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सांस्कृतिक भव्यता और विश्वस्तरीय सुविधाओं का उदाहरण बताया जा रहा था, लेकिन मंगलवार को तेज बारिश ने इसकी चमक-दमक के बीच एक अलग ही तस्वीर दिखा दी। बनारस के घाट की तर्ज पर तैयार किए गए टर्मिनल के प्रवेश द्वार पर बारिश का पानी इस कदर जमा हुआ कि असली घाट जैसा नजारा दिखाई देने लगा। वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि क्या अब एयरपोर्ट पर भी नावें चलेंगी? यादव ने लिखा कि जहां बीजेपी की सरकार है, वहां जबरदस्त भ्रष्टाचार है!
नोएडा एयरपोर्ट का पहला चरण 1334 हेक्टेयर में विकसित हुआ। इसमें 3900 मीटर लंबा रनवे और टर्मिनल भवन, एटीसी टावर और कार्गो हब शामिल हैं। एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन को वास्तुशिल्प के साथ डिजाइन करने का दावा किया गया था। इसका प्रवेश द्वार बनारस के घाट और छतों को बहती नदी के रूप में डिजाइन किया गया है। बनारस के घाट की तर्ज पर बने प्रवेश द्वार में ही मंगलवार को बारिश का पानी भर गया। यही मार्ग पार्किंग को सीधे एयरपोर्ट के घरेलू टर्मिनल से जोड़ता है। बारिश से यहां हालात ऐसे बने कि जिस स्थान को यात्रियों के स्वागत और एयरपोर्ट की भव्यता दिखाने के लिए तैयार किया गया था, वहां पानी निकासी की व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई।
पानी भरने के कारण यात्रियों का टर्मिनल के प्रवेश द्वार से पार्किंग तक पहुंचना मुश्किल हो गया। वहीं, जलभराव के बाद एयरपोर्ट कर्मचारियों को पानी निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर मौजूद यात्रियों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रया दे रहे और इसके डिजाइन, निर्माण की गुणवत्ता और एयरपोर्ट की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे।
एक फ्लाइट रद्द
बारिश के चलते नोएडा एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस ने धर्मशाला की फ्लाइट भी रद्द कर दी। यह उड़ान सुबह 9.55 बजे की थी, जिसे मौसम खराब होने के कारण रद्द किया गया। अन्य सभी फ्लाइट ने निर्धारित समय पर उड़ान भरी।
जून में उड़ानें शुरू हुईं
नोएडा एयरपोर्ट से 15 जून को उड़ान सेवा शुरू की गई। शुरुआत में एयरपोर्ट से 17 शहरों के लिए विमान संचालित हो रहे थे, जो अब घटकर 15 हो गए। वहीं, प्रतिदिन उड़ानों की संख्या में भी कमी आई है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर पहले महीने में अनुमान से 10 गुना तक यात्री पहुंचे थे।
पहले चरण में 11 हजार करोड़ से अधिक खर्च
नोएडा एयरपोर्ट कुल चार चरणों में विकसित हो रहा है। अभी सिर्फ पहले चरण का पहला फेज करीब 11,077 करोड़ रुपये में पूरा हुआ है। पहले चरण के कुल चार फेज हैं, जिस पर 36 हजार करोड़ रुपये खर्च प्रस्तावित है। दूसरे चरण के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, जबकि तीसरे व चौथे चरण के लिए 2054 हेक्टेयर जमीन लेने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल यहां के एक रनवे से विमानों का संचालन जारी है। कुल पांच रनवे बनने हैं। सरकार का दावा है कि सभी चरण पूरा होने के बाद यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा।
विमान संचालन पर असर नहीं
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जनसंपर्क विभाग ने जलभराव के बाद अपना पक्ष रखते हुए बताया कि कम समय में हुई मूसलाधार बारिश के बाद टर्मिनल और पार्किंग क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्ग पर पानी भर गया था। एयरपोर्ट की टीम ने 30 मिनट के अंदर ही व्यवस्था को सामान्य कर दिया। इससे उड़ानों के संचालन या एयरपोर्ट के कामकाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने बताया कि टीम नजर बनाए हुए है, ताकि आमजन को कोई परेशानी न हो।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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