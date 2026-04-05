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जेवर एयरपोर्ट पर मुआवजे के लिए गांव-गांव कैंप, किसानों तक सीधे पहुंचेगी रकम; जानिए पूरी प्रक्रिया

Apr 05, 2026 11:06 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जेवर के किसानों को मुआवजा जल्दी और तेजी से किया जाएगा। इसके लिए गांव-गांव कैंप लगाए जा रहे हैं। पूरी प्रक्रिया जानिए।

जेवर एयरपोर्ट पर मुआवजे के लिए गांव-गांव कैंप, किसानों तक सीधे पहुंचेगी रकम; जानिए पूरी प्रक्रिया

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार से प्रभावित जेवर के किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब फाइलों के चक्कर और लंबी प्रक्रिया से राहत देते हुए घर-घर संपर्क अभियान शुरू किया गया है, जिससे भुगतान में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा।

3 अप्रैल से जेवर क्षेत्र के 14 गांवों थोरा, नीमका शाहजहांपुर, ख्वाजपुर, रामनेर, किशोरपुर, बनवारीबास, परोही, मुकिमपुर शिवारा, जेवर बांगर, सबौता मुस्तफाबाद, अहमदपुर चौरौली, दयानतपुर, बंकापुर और रोही में रोजाना कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों का मकसद है कि सभी प्रभावित किसानों के कागज मौके पर ही पूरे कराकर जल्दी मुआवजा दिया जा सके।

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कितनी जमीन, कितना मुआवजा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के तहत फेज-3 और फेज-4 में अधिग्रहित कुल 1,838 हेक्टेयर जमीन के लिए किसानों को अब ₹4,300 प्रति वर्ग मीटर (ब्याज सहित) की दर से मुआवजा दिया जा रहा है, जो पहले ₹3,100 प्रति वर्ग मीटर था यानी सरकार ने दर में ₹1,200 प्रति वर्ग मीटर की बढ़ोतरी कर किसानों को बड़ी राहत दी है। यह दर बढ़ाने का फैसला योगी आदित्यनाथ ने लिया था, जिसमें किसानों के योगदान को अहम बताया गया।

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किसानों को क्या फायदे

जिलाधिकारी मेधा रूपम के मुताबिक, इन कैंपों से कागजी प्रक्रिया आसान होगी। किसानों को बार-बार दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। मुआवजा तेजी से सीधे खातों में पहुंचेगा। अधिकारियों के अनुसार, फेज-2 के प्रभावित किसानों को मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। अब 7 गांवों की 189 हेक्टेयर जमीन पर पुनर्वास कॉलोनी बनाई जा रही है। करीब 1,080 परिवारों को ₹4,300 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान मिल रहा है। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण पुनर्वास कॉलोनी का निर्माण शुरू करेगा।

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अब तक कितना भुगतान

सितंबर 2025 तक 2,400 हेक्टेयर जमीन के लिए करीब 7,000 किसानों को ₹8,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। सरकार और प्राधिकरण की ओर से किसानों को कई विकल्प दिए गए हैं। जिसमें बढ़ा हुआ मुआवजा (₹4,300 प्रति वर्ग मीटर), एकमुश्त RTGS भुगतान, ₹5 लाख या स्थायी नौकरी का विकल्प और पुनर्वास कॉलोनी में बसाने की योजना शामिल है।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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