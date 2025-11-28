नोएडा एयरपोर्ट में नौकरी का मौका, किसे भेजा गया इंटरव्यू के लिए लेटर? जानिए

संक्षेप: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने उन 335 परिवारों के युवाओं को साक्षात्कार के लिए पत्र भेजे हैं जिन्होंने भूमि अधिग्रहण के बदले नौकरी का विकल्प चुना था, जिसके लिए दो दिसंबर को जेवर स्थित साइट ऑफिस में इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, जिससे इन परिवारों में खुशी का माहौल है।

नोएडा एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले परिवार के बच्चों को एयरपोर्ट पर नौकरी मिलेगी। इसके लिए दो दिसंबर को साक्षात्कार होगा। आवेदन करने वाले युवाओं को इसके लिए पत्र मिलने शुरू हो गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नोएडा एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान एकमुश्त पांच लाख के मुआवजे के बजाए रोजगार का विकल्प चुनने वाले परिवारों के लिए खुशखबरी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नियाल) ने ऐसे परिवार के युवाओं को साक्षात्कार के लिए पत्र भेजने शुरू कर दिए हैं।

नियाल की ओर से भेजे गए आधिकारिक ई-मेल में स्पष्ट लिखा गया है कि साक्षात्कार के माध्यम से कन्सेशनायर पार्टनर्स के लिए उपयुक्त निजी नौकरियों के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। साक्षात्कार दो दिसंबर को नोएडा एयरपोर्ट जेवर के साइट ऑफिस में होगा। ऐसे में किसान परिवारों में खुशी का माहौल है। वहीं, जिन युवकों को नियाल की ओर से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है।

पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए गए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के बच्चों को रोजगार देने के लिए पोर्टल बनाया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किए थे। इन्हें अब योग्यता के आधार पर स्थानीय और अन्य औद्योगिक इकाइयों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे उनकी तरक्की की राह खुलेगी।