नोएडा एयरपोर्ट में नौकरी का मौका, किसे भेजा गया इंटरव्यू के लिए लेटर? जानिए

Fri, 28 Nov 2025 AMAnubhav Shakya
नोएडा एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले परिवार के बच्चों को एयरपोर्ट पर नौकरी मिलेगी। इसके लिए दो दिसंबर को साक्षात्कार होगा। आवेदन करने वाले युवाओं को इसके लिए पत्र मिलने शुरू हो गए हैं।

नोएडा एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान एकमुश्त पांच लाख के मुआवजे के बजाए रोजगार का विकल्प चुनने वाले परिवारों के लिए खुशखबरी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नियाल) ने ऐसे परिवार के युवाओं को साक्षात्कार के लिए पत्र भेजने शुरू कर दिए हैं।

नियाल की ओर से भेजे गए आधिकारिक ई-मेल में स्पष्ट लिखा गया है कि साक्षात्कार के माध्यम से कन्सेशनायर पार्टनर्स के लिए उपयुक्त निजी नौकरियों के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। साक्षात्कार दो दिसंबर को नोएडा एयरपोर्ट जेवर के साइट ऑफिस में होगा। ऐसे में किसान परिवारों में खुशी का माहौल है। वहीं, जिन युवकों को नियाल की ओर से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है।

पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए गए

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के बच्चों को रोजगार देने के लिए पोर्टल बनाया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किए थे। इन्हें अब योग्यता के आधार पर स्थानीय और अन्य औद्योगिक इकाइयों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे उनकी तरक्की की राह खुलेगी।

335 ने नौकरी का विकल्प चुना

नए अधिग्रहण कानून के तहत जमीन देने वाले किसानों के परिवारों को परियोजना में नौकरी देने का प्रावधान है। नौकरी नहीं लेने पर उसे पांच लाख रुपये मिलेंगे। दोनों में से एक विकल्प चुनने के लिए फॉर्म भरवाया जाता है। एयरपोर्ट के लिए पहले चरण में पांच हजार किसानों ने जमीन दी। इनमें से अधिकांश ने नौकरी की बजाय पांच लाख रुपये लिए। सिर्फ 335 किसान परिवारों ने ही नौकरी का विकल्प चुना। अधिकतर किसान को मुआवजे की रकम मिल चुकी है।

