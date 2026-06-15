काम की बात: कुछ सेकेंड में ही मिल जाएगा बोर्डिंग पास; नोएडा एयरपोर्ट में और क्या-क्या खास
जेवर में नोएडा एयरपोर्ट का ढाई दशक पुराना सपना सोमवार से सच हो रहा है। एयरपोर्ट ना सिर्फ बहुत बड़ा है, बल्कि इसमें कई आधुनिक और खास सुविधाएं भी हैं। बोर्डिंग पास तो यहां कुछ सेकेंड में ही मिल जाएगा।
जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सालों का इंतजार आज से खत्म हो रहा है। लखनऊ, बेंगलुरु, अमृतसर समेत कई शहरों के लिए उड़ानों के साथ 25 साल पहले देखा गया सपना पूरा हो जाएगा। हालांकि, अभी महज ट्रेलर है, पांच चरणों का काम पूरा होने के बाद यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यह आकार में जितना बड़ा है, सुविधाओं में उतना ही आधुनिक। देश में पहली बार बड़े पैमाने पर एलसी-3 (चूना, मिट्टी-सीमेंट) के मिश्रण से एयरपोर्ट बनाया गया है, जो लो-कार्बन निर्माण सामग्री पारंपरिक सीमेंट की तुलना में पर्यावरण पर कम प्रभाव डालती है।
चंद सेकेंड में ही मिल जाएगा बोर्डिंग पास
नोएडा एयरपोर्ट पर सेल्फ चेक इन मशीनें लगी है। यहां बिना कतार में लगे यात्री चंद सेकेंड में बोर्डिंग पास हासिल करेंगे। इसके अलावा सामान का वजन समेत भुगतान स्वयं किया जा सकेगा। करीब 1.37 लाख वर्ग मीटर में फैले टर्मिनल में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते यहां 48 चेक-इन काउंटर, 20 सेल्फ बैगेज ड्रॉप और 9 सक्यिोरिटी चेक लेन स्थापित किए हैं। घरेलू उड़ानों के लिए दो बस बोर्डिंग गेट हैं।
10 एयरोब्रिज लगे
यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर 10 एयरोब्रिज हैं। यात्री एक बार में दस विमानों में चढ़ या उतर सकते हैं। इससे यात्रा का समय बचेगा। इसके अलावा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अलग-अलग द्वार बनाए गए हैं।
प्रति यात्री टिकट राजस्व अर्जित करने वाला पहला हवाई अड्डा
नोएडा हवाई अड्डे के साथ देश में एक नया राजस्व बंटवारा मॉडल विकसित होगा। प्रति यात्री टिकट एक निश्चित राजस्व जुटाने का फॉर्मूला अपनाया गया है। सरकार को प्रति टिकट 400.97 रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। यह राजस्व बंटवारा आठवें वर्ष में शुरू होगा।
लोकेशन और कनेक्टिविटी
● स्थान : जेवर, गौतमबुद्ध नगर
● परी चौक से 40 किलोमीटर दूर
● नोएडा से 70 किलोमीटर दूर
● दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर
पहला फेज- 1334 हेक्टेयर
● एक रनवे, एक टर्मिनल
● 1.20 करोड़ प्रति वर्ष
● एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, टैक्सीवे और पार्किंग-बे
दूसरा फेज
● दूसरा रनवे
● एमआरओ हब
तीसरा फेज
● कुल पांच रनवे
● एविएशन कंपनियां बनेंगी
● सात करोड़ प्रति वर्ष यात्री क्षमता हो जाएगी।
कार्गो टर्मिनल
● कुल क्षेत्र: 87 एकड़
● पहला चरण: 30 एकड़
● 2.50 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष
● बड़े पैमाने पर कार्गो हैंडलिंग
● कोल्ड स्टोरेज
ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सेंटर (जीटीसी)
● कुल क्षेत्र: 20 एकड़
● भूमिगत बहुमंजिला पार्किंग
● प्रथम चरण: 1200 पार्किंग
● बस टर्मिनल, टैक्सी और कैब जोन
● नमोभारत, हाईस्पीड ट्रेन स्टेशन
चार एक्सप्रेसवे से जुड़ाव
● यमुना एक्सप्रेसवे (डायरेक्ट कनेक्शन)
● ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे
● दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे
● गंगा एक्सप्रेसवे ● एनएच-34
एयरपोर्ट के अंदर क्या-क्या होगा
● सेल्फ चेक-इन क्योस्क ● डिजिटल बोर्डिंग सिस्टम
● लगेज हैंडलिंग ऑटोमेशन ● लाउंज, फूड कोर्ट, ड्यूटी-फ्री शॉप्स
आसपास के क्षेत्र में भी विकास होगा
1. दिल्ली एयरोसिटी की तर्ज पर एयरोपोलिस
2. आसपास होटल, ऑफिस और मॉल बनेंगे
3. औद्योगिक गतिविधियां होंगी
4. लॉजिस्टिक्स पार्क
5. वेयरहाउसिंग हब
ग्रीन एयरपोर्ट फीचर्स
● सोलर पावर प्लांट
● रेन वाटर हार्वेस्टिंग
● कार्बन-न्यूट्रल लक्ष्य
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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