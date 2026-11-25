नोएडा एयरपोर्ट पर तैयार होने वाला है इंटरनेशनल टर्मिनल, कब से शुरू होंगी फ्लाइट
जून से सितंबर तक करीब 2.11 लाख यात्री विभिन्न शहरों के लिए एयरपोर्ट से सफर कर चुके हैं। हालांकि, यह आंकड़ा अनुमान से करीब 10 गुना तक कम है। एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू करने की प्रक्रिया पर काम शुरू किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल में अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का निर्माण कार्य दिसंबर अंत तक पूरा होगा। फिलहाल टर्मिनल में फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसके पूरा होने के बाद जरूरी तकनीकी जांच और परीक्षण किए जाएंगे। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने पर फरवरी 2027 तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने की संभावना है।
नोएडा एयरपोर्ट का प्रथम चरण के 1334 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया गया है। इसमें एक टर्मिनल भवन, एटीसी टावर, कार्गो हब और 3900 मीटर लंबा रनवे बना है। 15 जून से घरेलू व्यावसायिक उड़ानें जारी हैं। फिलहाल एयरपोर्ट से 17 शहरों के लिए हवाई उड़ानें मिल रही हैं। जून से सितंबर तक करीब 2.11 लाख यात्री विभिन्न शहरों के लिए एयरपोर्ट से सफर कर चुके हैं। हालांकि, यह आंकड़ा अनुमान से करीब 10 गुना तक कम है। एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू करने की प्रक्रिया पर काम शुरू किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल में अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है।
बकास की मंजूरी के बाद शुरू होंगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें
इस काम को दिसंबर तक पूरा किया जा सकेगा। उसके बाद नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बकास) की टीम मौके पर जाकर आवश्यक तकनीकी जांच करेगी। बकास की मंजूरी के बाद ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का रास्ता साफ होगा। उम्मीद है कि फरवरी तक यह सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। वहीं, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी एयरपोर्ट ने कुछ एयरलाइंस के साथ समझौता किया है।
नोएडा नायल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने कहा, दूसरे चरण की जमीन का अधिग्रहण हो चुका कि एयरपोर्ट के लिए दो चरणों की भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। वर्तमान में तीसरे चरण की भूमि अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में है। नोएडा एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का काम अंतिम चरण में है। यह कार्य पूरा होने के बाद बकास की टीम आवश्यक तकनीकी परीक्षण और जांच शुरू करेगी। बकास की मंजूरी से ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता साफ होगा।
कांग्रेस ने साधा था अंतराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर निशाना
इससे पहेल कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश के जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होने के बावजूद अब तक वहां से एक भी निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू नहीं हुई। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी निशाना साधा और हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखे जाने पर सवाल उठाए।
रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने 28 मार्च, 2026 को जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन बड़े समारोह में किया था। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के पहले चरण के लिए 3,000 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण विवादों के बीच किया गया और परियोजना में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ। रमेश ने एक खबर का हवाला देते हुए दावा किया कि इस निवेश के बावजूद अब तक वहां से एक भी निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ान का संचालन नहीं हुआ है और यात्री यातायात भी धीमा है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों के बावजूद हवाई अड्डे का नाम बदलकर 'नरेन्द्र मोदी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा-जेवर' कर दिया गया है। उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि अब अगला नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा।
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अदिति शर्मा
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