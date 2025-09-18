अच्छी खबर: अगले महीने शुरू हो जाएगा नोएडा एयरपोर्ट, दस शहरों के लिए उड़ान की तैयारी

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 अक्तूबर को होगा और पहले चरण में बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता सहित 10 प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवा 45 दिनों के भीतर शुरू कर दी जाएगी।

इन शहरों में शुरू होगी उड़ान केंद्रीय मंत्री नायडू यात्री सेवा दिवस के अवसर पर हिंडन हवाई अड्डे पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि नोएडा हवाई अड्डे से पहले चरण में बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता समेत दस प्रमुख शहरों के लिए उड़ान शुरू की जाएंगी। इसके लिए इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस से बातचीत हो चुकी है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू ने कहा कि देश के सभी हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रहीं। अगले दो महीने में सभी हवाई अड्डों पर निशुल्क वाई-फाई की सुविधा मिलेगी। हवाई अड्डों पर पुस्तकालय और बच्चों के लिए प्ले जोन भी बनाए जाएंगे।