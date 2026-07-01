काम की बात: नोएडा एयरपोर्ट से जयपुर सहित 11 नए रूट पर आज से फ्लाइट्स, इन शहरों के लिए उड़ेंगीं विमानें
नोएडा एयरपोर्ट से आज से इंडिगो एयरलाइंस 11 शहरों के लिए आज से विमानें शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही यहां से उड़ानों की संख्या बढ़कर 16 हो जाएगी। यहां से घरेलू उड़ानों का संचालन 15 जून से शुरू चुका है। शुरुआत में बेंगलुरु, नवी मुंबई, अमृतसर, हैदराबाद और जम्मू के लिए नियमित उड़ानें शुरू की गईं।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बुधवार को जयपुर और धर्मशाला सहित 11 नए शहरों के लिए घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू होने जा रही है। इन नए रूटों पर उड़ानों का संचालन इंडिगो एयरलाइंस की ओर से किया जाएगा। इसके बाद नोएडा एयरपोर्ट से संचालित होने वाले उड़ानों की संख्या बढ़कर 16 हो जाएगी।
नोएडा एयरपोर्ट (डीएक्सएन) से घरेलू उड़ानों का संचालन 15 जून से शुरू चुका है। यहां इंडिगो और अकासा एयर अपनी सेवाएं दे रही हैं। शुरुआत में बेंगलुरु, नवी मुंबई, अमृतसर, हैदराबाद और जम्मू के लिए नियमित उड़ानें शुरू की गईं। अब इंडिगो ने नेटवर्क का विस्तार कर और 11 नए शहरों को जोड़ दिया है।
इन शहरों में जयपुर, श्रीनगर, जोधपुर, धर्मशाला, भोपाल, देहरादून, लखनऊ, पंतनगर, चंडीगढ़, बरेली और किशनगढ़ शामिल हैं। इनमें बरेली और किशनगढ़ के लिए निर्धारित दिनों में ही उड़ानों का संचालन किया जाएगा। जबकि अन्य शहरों के लिए तय शेड्यूल के अनुसार सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इन नई उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग मई में ही शुरू कर दी गई थी। नए शहरों के जुड़ने से पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क को भी बढ़ावा मिलेगा।
बेंगलुरु और जोधपुर के लिए ज्यादा यात्री
बुधवार यानी आज नोएडा एयरपोर्ट से बेंगलुरु व जम्मू व नए शहरों में जोधपुर जाने वाले यात्री अधिक है। बेंगलुरु के लिए मंगलवार शाम तक 171 यानी कुल 95 प्रतिशत जबकि जोधपुर के लिए 151 यानी 83 प्रतिशत तक सीटें बुक हो चुकी। रात 12 बजे तक बुकिंग स्लॉट खुला रहेगा।
रात और दिन के हवाई किराये में अंतर
नोएडा एयरपोर्ट पर समय के अनुसार भी हवाई टिकट के दामों में अंतर है। रात्रि के समय उड़ान थोड़ी महंगी पड़ेगी, जबकि दिन में टिकट की दाम काफी कम है। नोएडा एयरपोर्ट पर कैट तीन जैसे आधुनिक उपकरण लगे हैं, जिससे घने कोहरे समेत जीरो विजिबिलिटी में भी रनवे पर लैंडिंग और टेकऑफ संभव है।
विमान रोजाना 32 बार लैंडिंग -टेकऑफ करेंगे
नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर प्रतिदिन विमान 32 बार लैंडिंग और टेकऑफ करेंगे। वहीं, बरेली व किशनगढ़ के लिए निर्धारित दिनों के अनुसार फ्लाइट का संचालन होगा। बरेली के लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार व रविवार जबकि किशनगढ़ के लिए मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को फ्लाइट रहेगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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