काम की बात: नोएडा एयरपोर्ट से 1 जुलाई से देश के 16 शहरों के लिए फ्लाइट, पूरी लिस्ट
नोएडा एयरपोर्ट का 25 साल पुराना सपना पूरा हो गया है। सोमवार को यहां से कॉमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत हो गई। 1 जुलाई से देश के 16 शहरों के लिए यहां से फ्लाइट मिलेगी।
दिल्ली-एनसीआर के लाखों-करोड़ों लोगों का वह सपना आखिर सोमवार को पूरा हो गया, जिसका इंतजार पिछले 25 सालों से था और पिछले कुछ सालों में इसकी जोरशोर से चर्चा थी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कॉमर्शियल फ्लाइट्स की आवाजाही की शुरुआत हो गई है। लखनऊ से इंडिगो की पहली उड़ान यहां पहुंची तो एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 172 किसानों को लेकर फ्लाइट यहां से यूपी की राजधानी रवाना हुई। अब 1 जुलाई से नोएडा एयरपोर्ट से देशभर के 16 शहरों के लिए विमानों की शुरुआत हो जाएगी। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम बढ़ा दिया गया है।
जेवर से उड़ानें शुरू होने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर दुनिया के उन चुनिंदा महानगरों में शामिल हो गया है जहां एक से अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि जो सपना एक दशक पहले असंभव प्रतीत होता था, उसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साकार कर दिखाया। उन्होंने कहा कि यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसके पास मजबूत और आधुनिक परिवहन नेटवर्क होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने 25 नवंबर 2021 को इस हवाई अड्डे की आधारशिला रखी थी और 28 मार्च 2026 को इसका उद्घाटन किया था।
रोजाना 28 टेकऑफ-लैडिंग
नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उपाध्यक्ष क्रिस्टोफ श्नेलमैन ने कहा कि पहली विमानन कंपनी के रूप में इंडिगो का लक्ष्य एनआईए को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ना है, जिससे यात्रियों को शुरुआत से ही अधिक विकल्प और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक जुलाई के बाद 16 शहरों के लिए नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी। यहां 3900 मीटर लंबे रनवे से रोजाना 28 विमान टेकऑफ और लैंडिंग करेंगे। शुरुआत में इंडिगो और अकासा एयर के विमान संचालित होंगे।
इन शहरों से हुई शुरुआत
पहले दिन लखनऊ और बेंगलुरु के लिए विशेष तो हैदराबाद और अमृतसर के लिए सामान्य उड़ानें निर्धारित थीं। इसके बाद 16 जून को इंडिगो जम्मू, जबकि अकासा एयर नवी मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट शुरू करेगी। पहले दिन एयरपोर्ट के रनवे पर आठ बार विमान टेकऑफ और लैंडिंग करेगा, जबकि एक जुलाई से नवी मुंबई, बरेली, जयपुर, भोपाल समेत देश के कई अन्य शहरों के लिए सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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