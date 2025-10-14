गुड न्यूज! नोएडा एयरपोर्ट तक बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी, 21 मिनट में पहुंचेंगे दिल्ली

दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड ट्रेन अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर में भूमिगत स्टेशन से जुड़ेगी, जिससे दिल्ली और एयरपोर्ट के बीच 70 किलोमीटर का सफर मात्र 21 मिनट में पूरा हो सकेगा और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

दिल्ली से वाराणसी तक चलने वाली हाईस्पीड ट्रेन (बुलेट ट्रेन) की नोएडा एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी का रास्ता साफ हो गया है। नोएडा एयरपोर्ट के ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर (जीटीसी) में भूमिगत स्टेशन के लिए नेशनल हाईस्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचआरसीएल) और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नायल) के बीच सैद्धांतिक सहमति बनी है।

इस प्रस्ताव को अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली से वाराणसी तक चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए गौतमबुद्ध नगर में दो स्टेशन बनेंगे। सराय काले खां से चलकर बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन नोएडा सेक्टर-148 में होगा। इसके बाद दूसरा स्टेशन सीधे जेवर में बन रहे एयरपोर्ट के लिए जीटीसी में भूमिगत बनेगा। सराय काले खां से नोएडा एयरपोर्ट का 70 किलोमीटर का सफर बुलेट ट्रेन मात्र 21 मिनट में पूरा करेगी।

रेलवे ट्रैक नोएडा और ग्रेनो एक्सप्रेसवे के ऊपर से बीचोंबीच यानी सड़क के दोनों लेन के बीच के हिस्से (सेंटर वर्स) पर एलिवेटेड बनेगा, इसी तरह यमुना एक्सप्रेसवे से होता हुआ एयरपोर्ट के जीटीसी तक जाएगा। नायल ने यह प्रस्ताव डेढ़ वर्ष से अधिक समय पहले भेजा था, जिसे पर अब सहमति बन गई है। बुलेट ट्रेन की सुविधा के चलते दुनियाभर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यहां तक कि नोएडा एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आईजीआई) का सफर भी काफी सुगम हो जाएगा।

प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थल जाना आसान होगा बुलेट ट्रेन दिल्ली के सराय काले खां से नोएडा के सेक्टर-148, नोएडा एयरपोर्ट जेवर, मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, राय बरेली, प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक 816 किलोमीटर की दूरी चार घंटे में तय करेगी। अभी सड़क मार्ग से इसमें 10 घंटे से अधिक समय तक लग जाते हैं। ऐसे में प्रदेश के प्रमुख तीर्थ अयोध्या राम मंदिर, मथुरा वृंदावन और काशी विश्वनाथ, जबकि पर्यटन स्थल ताजमहल समेत अन्य स्थानों पर जाना इससे आसान हो जाएगा।

वाहनों की निगरानी एआई के जरिये होगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में वाहनों की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए होगी। एयरपोर्ट पर पार्किंग प्रबंधन का जिम्मा सिक्योर पार्किंग सॉल्यूशन को सौंपा गया है।

यह कंपनी एयरपोर्ट की पूरी पार्किंग व्यवस्था संभालेगी और यात्रियों को स्मार्ट और सुविधाजनक पार्किंग देगी। नोएडा एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दावा है कि इसके संचालन के बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा। एयरपोर्ट से पहले चरण में हर साल 1.2 करोड़ यात्री उड़ान भर सकेंगे, जिनकी संख्या अंतिम चरण में कुल सात करोड़ तक हो जाएगी। ऐसे में यहां यात्रियों की सुविधाओं के लिए ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर बनाया गया है।

एयरपोर्ट मेट्रो से भी जुड़ेगा बुलेट ट्रेन से सीधे जुड़ने वाला नोएडा एयरपोर्ट पहला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट को मेट्रो, नमोभारत के साथ ही यमुना समेत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, एनएच-34, 91 और इस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे समेत अन्य मार्गों और हाईवे से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है।

नोडल अधिकारी नायल शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि दिल्ली से वाराणसी तक चलने वाली हाईस्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) का नोएडा एयरपोर्ट के जीटीसी में भूमिगत स्टेशन बनाने को लेकर सहमति बन गई है। इसे लेकर स्टडी समेत अन्य कार्य जल्द पूरे करा लिए जाएंगे।