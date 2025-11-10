Hindustan Hindi News
नोएडा के 7x सेक्टरों में गंगाजल पहुंचाने का काम शुरू, देखें किन इलाकों में सुधरेगी सप्लाई

संक्षेप: नोएडा के सेवन एक्स सेक्टरों (7x Sectors) में हर दिन 40 मिलियन लीटर गंगाजल सप्लाई करने की परियोजना की शुरुआत हो गई है। विधायक पंकज सिंह ने रविवार को इसका शुभारंभ किया। इससे सेक्टरों में रहने वाले लोगों को अधिक टीडीएस की शिकायत से छुटकारा मिलेगा। 

Mon, 10 Nov 2025 09:10 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा के सेवन एक्स सेक्टरों (7x Sectors) में अब बेहतर पानी की आपूर्ति होगी। इन सेक्टरों में 40 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) गंगाजल आपूर्ति करने की परियोजना की रविवार से शुरुआत की गई। विधायक पंकज सिंह ने इसका शुभारंभ किया। इन सेक्टरों में रहने वाले लोगों को अधिक टीडीएस की शिकायत से छुटकारा मिलेगा।

सेवन एक्स सेक्टरों के लिए रविवार को सेक्टर-116 स्थित जलाशय परिसर से गंगाजल आपूर्ति की शुरुआत की गई। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि गंगाजल की नई लाइन गाजियाबाद से नोएडा के लिए बनकर तैयार हो गई है। इस लाइन के जरिये 36 पॉइंट 5 क्यूसेक गंगाजल नोएडा को मिलेगा। यह लाइन सीधे गाजियाबाद से सेक्टर-116 जलाशय परिसर से जोड़ी गई है। इसी में से 40 एमएलडी गंगाजल सेवन एक्स सेक्टरों को दिया जाएगा।

7x सेक्टरों में कौन-कौन से सेक्टर शामिल

नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक आरपी सिंह ने बताया कि सेवन एक्स सेक्टरों से गंगाजल की लाइन जोड़ने पर नोएडा प्राधिकरण ने 2 करोड़ 47 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। सेवन एक्स सेक्टरों में 74, 75, 76, 77, 78, 79 के अलावा 116 और 117 आते हैं। यहां पर्याप्त मात्रा में मिश्रित गंगाजल की आपूर्ति होगी। इससे संबंधित सेक्टरों में अधिक टीडीएस होने की समस्या से भी लोगों का छुटकारा मिलेगा।

अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-116 स्थित जलाशय में टैंक की क्षमता पांच एमएलडी है। ऐसे में यहां पर दिन में करीब आठ बार गंगाजल को स्टोर किया जाएगा। अब तक सेवन एक्स सेक्टरों में सेक्टर-50 के जलाशय से गंगाजल की सप्लाई की जा रही थी। सेवन एक्स सेक्टर-76 और 77 के कुछ हिस्से में ही सेक्टर-50 से गंगाजल की आपूर्ति होगी। सेक्टर-78 स्थित अंतरिक्ष गोल्फ व्यू-2 सोसाइटी में रहने वाले ब्रजेश शर्मा ने कहा कि अब अधिक मात्रा में गंगाजल आने से पेयजल की समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीद है।

दोपहर में भी आपूर्ति की मांग

सेक्टर-116 के परिसर में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने दोपहर के समय भी एक से डेढ़ घंटे तक पेजयल की सप्लाई करने की मांग प्राधिकरण के अधिकारियों से की। सेक्टर-77 प्रतीक विस्टीरिया सोसाइटी में रहने वाले अमित गुप्ता ने मांग की है कि सुबह और शाम 3-3 घंटे के अलावा दोपहर में भी पेयजल आने से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि, सुबह-शाम भी 2-2 घंटे ही पानी मिल पा रहा था। उन्होंने बताया कि गंगाजल कम होने और सामान्य पानी की मात्रा अधिक होने से टीडीएस की मात्रा 1 से 3 हजार तक पहुंच रही थी। इसकी शिकायत हाल ही में मुख्यमंत्री से भी की गई थी।

