पलूशन ने बिगाड़ दी नोएडा में 5 साल के बच्चे की तबीयत, करानी पड़ी टॉन्सिल की सर्जरी

यह परिवार दो साल पहले नोएडा आया था और उनका कहना है कि इसके बाद से ही बच्चे को लगातार खांसी, बार-बार जुकाम और नाक में गंभीर जमाव (कंजेशन) की समस्या होने लगी थी। होम्योपैथी और एलोपैथी सहित कई तरह के उपचार आजमाने के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती ही गई।

Sun, 30 Nov 2025 03:11 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
दिल्ली-एनसीआर का पलूशन किस हद तक लोगों की सांसों के साथ खेल रहा है, इसकी बानगी नोएडा में देखने को मिली। यहां जहरीली हवा ने एक पांस साल के बच्चे को टॉन्सिल का जख्म दे दिया। हालत यह हुई कि बच्चे को टॉन्सिल और एडेनोइड्स को हटाने के लिए सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया गया। बच्चे को पुरानी सूजन और सांस लेने की समस्या थी, जिसके बारे में उसकी मां का मानना है कि यह दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बिगड़ते वायु प्रदूषण के कारण शुरू हुई थी।

यह परिवार दो साल पहले नोएडा आया था और उनका कहना है कि इसके बाद से ही बच्चे को लगातार खांसी, बार-बार जुकाम और नाक में गंभीर जमाव (कंजेशन) की समस्या होने लगी थी। होम्योपैथी और एलोपैथी सहित कई तरह के उपचार आजमाने के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती ही गई। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा और एलर्जी कारकों के संपर्क में रहने के कारण संभवतः उसके एडेनोइड्स और टॉन्सिल खतरनाक तरीके से सूज गए थे, जिससे उसकी सांस लेने में रुकावट आ रही थी और पिछले हफ्ते गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में सर्जरी (टर्बिनेट्स कम करने के साथ एडेनोइडक्टोमी और टॉन्सिल्लेक्टोमी) करानी पड़ी।

लड़के के पिता ने कहा, "पहले यह मौसमी फ्लू जैसा लगा था। लेकिन उसकी सांस लेने की समस्या बढ़ती ही गई। प्रदूषण और धूल ने सब कुछ और खराब कर दिया।" डॉक्टर अब पूरे क्षेत्र में बच्चों में एलर्जी और साइनस से संबंधित मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि की रिपोर्ट कर रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि लगातार खराब वायु गुणवत्ता दीर्घकालिक श्वसन स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान दे सकती है। माता-पिता और डॉक्टर दोनों ही चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चे – जिनके वायुमार्ग और फेफड़े अभी भी विकसित हो रहे हैं, विशेष रूप से असुरक्षित हैं, और प्रदूषित हवा के बार-बार संपर्क में आने से गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं, जिसके लिए कभी-कभी सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है।

