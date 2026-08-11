नोएडा के पीजी में असम की 19 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या, कमरे से मिली लाश

लड़की अपने परिवार को बिना बताए असम से नोएडा आई थी। वह तीन मंजिला मकान की पहली मंजिल पर रहती थी जबकि आरोपी उसके ऊपर रहता था।

रवि प्रकाश सिंह रैकवार

नोएडा के बरौला गांव स्थित बंसल मंदिर के पास एक पीजी में असम की 19 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लड़की की खून से लथपथ लाश उसी मकान की पहली मंजिल पर रहने वाले एक शख्स के कमरे से बरामद हुई। शव पर धारदार हथियार से कई वार किए जाने के निशान मिले हैं। वारदात के बाद आरोपी कमरे में बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आरोपी मूलरूप से बिहार के कटिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। लड़की और उसकी सहेली नौकरी की तलाश में नोएडा आई थीं।

उसकी पहचान महक अहमद के रूप में हुई है। वह मूलरूप से असम के डिब्रूगढ़ की रहने वाली थी। महक 12वीं पास थी और करीब तीन हफ्ते पहले ही अपने माता-पिता को बिना बताए नोएडा आई थी। वह अपनी पुरानी सहेली संजना के साथ बरौला गांव स्थित पीजी में रह रही थी। संजना भी असम की रहने वाली है और उसकी उम्र 18 साल है। वह अभी 12वीं की पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी है। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियां तीन मंजिला मकान की पहली मंजिल पर रहती थीं। इसी मंजिल पर बिहार के कटिहार निवासी रमन का कमरा भी था। बताया जा रहा है कि रमन बीटेक कर चुका है और पहले एक आईटी कंपनी में काम करता था। हालांकि मकान में रहने वाले कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से बेरोजगार था। पुलिस उसके रोजगार और पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों की भी जानकारी जुटा रही है।

रमन और महक में हो गई थी कहासुनी प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि 8 अगस्त की रात महक और उसकी सहेली संजना अपने कमरे के बाहर लॉबी में टहल रही थीं। इसी दौरान रमन अपने कमरे के बाहर बैठकर शराब पी रहा था। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। हालांकि विवाद किस बात को लेकर हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है।

कमरे से बदबू आने पर हुआ खुलासा पुलिस इस घटनाक्रम को हत्या की वजह से जोड़कर जांच कर रही है। 9 अगस्त को संजना किसी काम से बाहर चली गई थी, जबकि महक कमरे में ही थी। कुछ समय बाद जब संजना वापस लौटी तो महक कमरे में नहीं मिली। उसने महक से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा था। काफी तलाश के बावजूद उसका पता नहीं चला। इसी बीच कुछ घंटे बाद मकान में रहने वाले लोगों को रमन के कमरे से दुर्गंध आने लगी। कमरे पर ताला लगा हुआ था और रमन वहां मौजूद नहीं था।

दुर्गंध बढ़ने पर किरायेदारों को शक हुआ। उन्होंने इसकी जानकारी मकान मालिक सार्थक बंसल को दी। इसके बाद पुलिस को सूचना देने की तैयारी की गई। 10 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे डायल-112 पर मामले की सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कमरे का ताला खुलवाकर जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो वहां का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। कमरे के अंदर महक का शव लहूलुहान हालत में पड़ा था। उसके शरीर पर कई जगह चोट और धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान दिखाई दे रहे थे। प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि युवती पर सिलसिलेवार तरीके से कई वार किए गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने कमरे और आसपास के स्थानों की जांच की है। मृतका का मोबाइल फोन भी पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा है। मोबाइल की कॉल डिटेल, चैट और अन्य गतिविधियों से पुलिस को घटना से जुड़े अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।

मकान मालिक की शिकायत पर हत्या का केस मकान मालिक सार्थक बंसल की शिकायत पर पुलिस ने रमन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद से रमन फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं। दोनों टीमें बिहार समेत उसके संभावित ठिकानों पर भेजी गई हैं। पुलिस उसके रिश्तेदारों, परिचितों और पूर्व कार्यस्थल से भी जानकारी जुटा रही है।

कई एंगल पर जांच जारी पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि महक 9 अगस्त को किस समय रमन के कमरे तक पहुंची और हत्या से पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि हत्या के बाद आरोपी कितने समय तक मकान में रहा और किस रास्ते से वहां से निकला।