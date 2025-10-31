Hindustan Hindi News
नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज! बनेंगे 19 नए बिजलीघर, लाइट कटने का झंझट होगा खत्म

नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज! बनेंगे 19 नए बिजलीघर, लाइट कटने का झंझट होगा खत्म

संक्षेप: नोएडा में बिजली निगम ने शहर के साढ़े चार लाख उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 33/11 केवी के 19 नए बिजली उपकेंद्र बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने जल्द ही जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

Fri, 31 Oct 2025 06:18 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा में निर्बाध आपूर्ति देने के लिए 33/11 केवी के 19 नए बिजली उपकेंद्र बनाए जाएंगे। विद्युत निगम ने इसके लिए बीते दिनों सर्वे कराया था। अब नोएडा प्राधिकरण से जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। सीईओ ने अधिकारियों को जमीन चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं ताकि बिजली उपकेंद्र बन सकें।

शहर में स्काडा योजना के तहत बिजली व्यवस्था सुधारी जानी है। इसके लिए विद्युत निगम ने सर्वे किया था। इसके बाद शहर में 33/11 केवी के 19 बिजली उपकेंद्र बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। अब विद्युत निगम ने प्राधिकरण सीईओ को पत्र लिखकर बिजली उपकेंद्रों के लिए जमीन की मांग की है।

प्राधिकरण के सीईओ ने विद्युत एंव यांत्रिकी विभाग को उपकेंद्रों के निर्माण के लिए भूमि चिह्नित कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इन केंद्रों के बनने से जिले के साढ़े चार लाख उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति में मदद मिल सकेगी।

जिले में सर्दियों के मौसम में बिजली की मांग भी न्यूनतम 1500 मेगावाट होती है और गर्मियों मे अधिकतम बिजली की मांग 3000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। शहर में हर साल बिजली की मांग में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व भी शहर से ही प्राप्त होता है। इस वजह से शहर की बिजली व्यवस्था पर मेरठ से लेकर लखनऊ तक नजर रहती है। विद्युत निगम के अनुसार शहर में हर वर्ष बिजली की मांग में 10 से 20 प्रतिशत तक उछाल आ रहा है। इस वजह से अपूर्ति व्यवस्था सुधारी जा रही है।

सीईओ नोएडा प्राधिकरण लोकेश एम ने बताया कि विद्युत निगम ने बिजली उपकेंद्रों लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा है। संबंधित विभागों को उपकेंद्रों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही विद्युत निगम को भूमि दे दी जाएगी।

विद्युत निगम के अधीक्षण मुख्य अभियंता विवेक कुमार पटेल का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति देने के लिए नए बिजली उपकेंद्र बनाने की योजना बनाई गई। शहर में 19 उपकेंद्र बनाने का प्रस्ताव है। इन उपकेंद्रों के लिए नोएडा प्राधिकरण से जमीन मांगी गई है।

