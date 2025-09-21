गाजियाबाद के इस एरिया में पीने के पानी के लिए एनओसी लेना जरूरी, सख्त कार्रवाई की चेतावनी

गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बिना अनुमति के भूजल दोहन करने वालों के खिलाफ विभाग सख्ती बरत रहा। वहीं, पेयजल के लिए विभाग से एनओसी लेना जरूरी कर दिया है। इसके लिए इकाइयों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं।

गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बिना अनुमति के भूजल दोहन करने वालों के खिलाफ विभाग सख्ती बरत रहा। वहीं, पेयजल के लिए विभाग से एनओसी लेना जरूरी कर दिया है। इसके लिए इकाइयों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं।

भूजल विभाग औद्योगिक क्षेत्रों को एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेने को लेकर नोटिस भेज रहा है। भूजल विभाग की नोडल अधिकारी सृष्टि जायसवाल ने बताया कि साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में पानी पीने योग्य नहीं है। नगर निगम की तरफ से शोधित पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस पानी को औद्योगिक इकाइयां अन्य कामों में इस्तेमाल करते हैं। वहीं, पीने के पानी के लिए विभाग से एनओसी लेनी होनी। इसके लिए इकाइयों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने में पांच इकाइयों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। नोटिस देने के बावजूद अगर कोई इकाई एनओसी नहीं लेती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकतर इकाइयां भूजल का उपयोग कर रही हैं। चाहे वह उत्पादन के लिए हो या पीने के लिए। बिना एनओसी के भूजल दोहन करना अवैध है।

पेयजल समस्या से महापौर को अवगत कराया इंदिरापुरम में पेयजल की समस्या को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को नगर निगम मुख्यालय में महापौर सुनीता दयाल से मिला। इस दौरान अलग-अलग इलाके की समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए जल्द समाधान की मांग की।

कन्फेडरेशन ऑफ ट्रांस हिंडन आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधिमंडल ने महापौर को इंदिरापुरम में सीवर की समस्या के साथ अतिक्रमण और ज्ञान खंड में पेयजल की परेशानी के बारे में जानकारी दी।