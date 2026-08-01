फरीदाबाद के इन इलाकों में 2 दिन नहीं आएगा पानी, एफएमडीए ने बताई वजह
फरीदाबाद के कई इलाकों में 2 दिन पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। एफएमडीए ने लोगों से पहले ही पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण करने की अपील की है, ताकि दो दिनों तक किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। विभाग ने लोगों से सहयोग की अपील की है।
फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की ओर से रविवार को बादपास रोड सेक्टर-2 के पास रेलीवेल लाइन को नई पाइपलाइन से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान शहर के कई इलाकों में 48 घंटे तक पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। एफएमडीए के अनुसार, पानी की सप्लाई दो अगस्त रात 11 बजे से 4 अगस्त रात 11 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान संबंधित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। विभाग ने लोगों से पहले ही पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण करने की अपील की है, ताकि दो दिनों तक किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रेनीवेल लाइन नंबर-2 को जोड़ने का कार्य काफी महत्वपूर्ण है। इससे भविष्य में पानी की आपूर्ति व्यवस्था को अधिक मजबूत और सुचारु बनाने में मदद मिलेगी। काम के दौरान सुरक्षा और तकनीकी कारणों से 48 घंटे का शटडाउन लेना जरूरी है। शटडाउन का असर तिरखा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, चावला कॉलोनी, सेक्टर-24, मुजेसर, सेक्टर-7, सेक्टर-8 तथा बल्लभगढ़ और फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर-3 में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा। इन इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों को निर्धारित अवधि तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि पानी का उपयोग जरूरत के अनुसार करें और अनावश्यक बर्बादी से बचें।
एफएमडीए के चीफ इंजीनियर विशाल बंसल ने बताया कि रेनीवेल लाइन को जोड़ने का कार्य तय समय के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि पानी की आपूर्ति जल्द से जल्द सामान्य हो सके। यदि किसी कारण से कार्य में देरी होती है तो इसकी जानकारी भी लोगों को दी जाएगी।
नमूने खरे न उतरने से डायरिया का खतरा
फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों में बारिश के दौरान घरों तक पहुंच रहे पेयजल की गुणवत्ता ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पानी के लिगए गए नमूने जांच में खरे न उतरने से लोगों को डायरिया का खतरा बढ़ गया है। जल जीवन मिशन के तहत फरीदाबाद, पलवल समेत राज्यभर में पेयजल की गुणवत्ता की गई जांच में सामने आया है कि हर 11वां पानी का नमूना गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। जांच में कई स्थानों पर ई. कोलाई बैक्टीरिया और रासायनिक प्रदूषण की मौजूदगी मिली है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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