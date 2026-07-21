Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली के तीन विधानसभा क्षेत्रों और 48 से ज्यादा इलाकों में 22 जुलाई बुधवार को नहीं आएगा पानी, देखिए लिस्ट

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दोनों अलर्ट जारी करने के साथ ही जल बोर्ड ने लोगों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है, साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपनी जरूरत का पानी पर्याप्त पानी का जमा करके रखने को कहा है। साथ ही पानी के टैंकर मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।

दिल्ली के तीन विधानसभा क्षेत्रों और 48 से ज्यादा इलाकों में 22 जुलाई बुधवार को नहीं आएगा पानी, देखिए लिस्ट

दिल्ली जलबोर्ड ने दो अलग-अलग अलर्ट जारी करते हुए शहर के 48 से ज्यादा इलाकों और तीन विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार और गुरुवार (22 जुलाई और 23 जुलाई) को अलग-अलग समय के दौरान जल आपूर्ति बाधित रहने की जानकारी दी है। इस दौरान पहला अलर्ट जारी करते हुए जल बोर्ड ने बताया कि राजघाट के पास समता स्थल पर स्थित वजीराबाद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली 'ट्रिप्लिकेट मेन' नाम की मौजूदा पाइपलाइन के एक हिस्से को भी बुधवार को बदला जाएगा और नई बिछाई गई पाइपलाइन से उससे जोड़ा जाएगा।

जल बोर्ड ने बताया कि इस काम के चलते 22 जुलाई (बुधवार) की सुबह 11 बजे से 18 घंटे का शटडाउन लागू रहेगा। जिसके चलते कार्यस्थल से रामलीला ग्राउंड UGR तक साफ पानी की सप्लाई बंद रहेगी। ऐसे में जलबोर्ड ने बताया कि इस दौरान रामलीला ग्राउंड UGR कमांड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन विधान सभा क्षेत्रों बल्लीमारान, मटिया महल एवं चांदनी चौक (AC-20, 21 एवं 22) में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

शटडाउन के दौरान प्रभावित रहने वाले 3 विधानसभा क्षेत्र

चांदनी चौक, मटिया महल और बल्ली मारन (AC-20, 21 और 22)

ये भी पढ़ें:यह सरासर गुंडागर्दी; वांगचुक का समर्थन करने पर हिरासत में लिया, HC ने लगाई फटकार

सोनिया विहार जलशोधन संयंत्र में भी होना है मेंटेनेंस

इसके अलावा एक अन्य अलर्ट जारी करते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि दक्षिण दिल्ली मेन लाइन पर आवश्यक रखरखाव कार्य होना है, जिसके कारण 22 जुलाई 2026 यानी बुधवार को सुबह 10 बजे से सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होने वाली जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। ऐसे में इस संयंत्र से जिन इलाकों में पानी की सप्लाई की जाती है वहां 22 जुलाई की शाम को पानी की आपूर्ति उपलब्ध नहीं होगी और साथ ही 23 जुलाई की सुबह भी कम दबाव के साथ जलापूर्ति होगी। बता दें कि सोनिया विहार जल संयत्र से दक्षिणी दिल्ली के 48 से ज्यादा इलाकों में पानी की आपूर्ति की जाती है, ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

वो 48+ इलाके, जहां जल आपूर्ति रहेगी प्रभावित

कैलाश नगर, गांधी नगर, कॉमन वेल्थ गेम्स विलेज (CWG विलेज), पटपड़गंज, ओखला, जाकिर नगर, बाटला हाऊस, डेसू कॉलोनी, सिद्धार्थ एन्क्लेव, भारती नगर, मीराबाई पॉलिटेक्निक, रबीन्द्र नगर, खान मार्केट, काका नगर, अलीगंज, जोर बाग, लोधी कॉलोनी फ्लेट्स, निजामुद्दीन, प्रगति विहार, दक्षिण पुरी, SPA हॉस्टल्स, देवली, आम्बेडकर नगर, जहापुर, जैतपुर, काल्काजी, मोतीबाग, सराय नगर, लाजपत नगर, भोगल, NDMC, सराय काले खां, अपोलो हॉस्पिटल, बदरपुर, जैतपुर, K&L पॉकेट, सरिता विहार, जसोला, मदनपुर खादर, GK साउथ और आसपास के इलाके, छतरपुर, श्रीनिवासपुरी, अमर कॉलोनी, मालवीय नगर, नियर जाकिर नगर, ढलान इन पार्क, अशोका पार्क के पास मुख्य सड़क, लायन्स अस्पताल और खिजराबाद गांव।

ये भी पढ़ें:ध्यान दें! दिल्ली के इन इलाकों में पानी सप्लाई रहेगी प्रभावित; DJB ने बताई डेट

सोशल मीडिया पर दी यह जानकारी

इस बारे में सोशल मीडिया पर शेयर की एक पोस्ट में डीजेबी ने बताया, 'कैलाश नगर के महावीर स्वामी पार्क में 1900 मिमी व्यास वाली दक्षिणी दिल्ली मेन लाइन पर कुछ बड़े मेंटेनेंस के काम के कारण, सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से साउथ दिल्ली मेन लाइन में पानी की सप्लाई 22 जुलाई को सुबह 10 बजे से 8 घंटे तक प्रभावित रहेगी। इस दौरान 22 जुलाई (शाम) को घरों में पानी की आपूर्ति नहीं होगी और 23 जुलाई (सुबह) पानी का प्रेशर कम रहेगा।' इसके साथ ही जल बोर्ड ने लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण (स्टोरेज) करने की सलाह दी है और जरूरत पड़ने पर टैंकर बुलवाने के लिए नंबर्स भी जारी किए हैं।

ये भी पढ़ें:सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मिली छुट्टी, HC के आदेश पर मानी केंद्र सरकार

टैंकर मंगवाने के लिए जारी नंबर्स

मधुविहार- 22727812, ग्रेटर कैलाश- 29234746, गिरी नगर- 26473720, छतरपुर (कुतुब)- 65437020, I.P./स्टेशन- 23370911, 23378761, R.K. पुरम- 26193218, जल सदन- 29819035, 29814106, वसंत कुंज- 26137216, सेंट्रल कंट्रोल रूम- 1916, 23538495।

दिल्ली के 3 विधानसभा क्षेत्रों और 48+ इलाकों में बुधवार को नहीं आएगा पानीदिल्ली के 3 विधानसभा क्षेत्रों और 48+ इलाकों में बुधवार को नहीं आएगा पानी
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।