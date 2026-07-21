दिल्ली के तीन विधानसभा क्षेत्रों और 48 से ज्यादा इलाकों में 22 जुलाई बुधवार को नहीं आएगा पानी, देखिए लिस्ट
दोनों अलर्ट जारी करने के साथ ही जल बोर्ड ने लोगों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है, साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपनी जरूरत का पानी पर्याप्त पानी का जमा करके रखने को कहा है। साथ ही पानी के टैंकर मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।
दिल्ली जलबोर्ड ने दो अलग-अलग अलर्ट जारी करते हुए शहर के 48 से ज्यादा इलाकों और तीन विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार और गुरुवार (22 जुलाई और 23 जुलाई) को अलग-अलग समय के दौरान जल आपूर्ति बाधित रहने की जानकारी दी है। इस दौरान पहला अलर्ट जारी करते हुए जल बोर्ड ने बताया कि राजघाट के पास समता स्थल पर स्थित वजीराबाद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली 'ट्रिप्लिकेट मेन' नाम की मौजूदा पाइपलाइन के एक हिस्से को भी बुधवार को बदला जाएगा और नई बिछाई गई पाइपलाइन से उससे जोड़ा जाएगा।
जल बोर्ड ने बताया कि इस काम के चलते 22 जुलाई (बुधवार) की सुबह 11 बजे से 18 घंटे का शटडाउन लागू रहेगा। जिसके चलते कार्यस्थल से रामलीला ग्राउंड UGR तक साफ पानी की सप्लाई बंद रहेगी। ऐसे में जलबोर्ड ने बताया कि इस दौरान रामलीला ग्राउंड UGR कमांड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन विधान सभा क्षेत्रों बल्लीमारान, मटिया महल एवं चांदनी चौक (AC-20, 21 एवं 22) में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
शटडाउन के दौरान प्रभावित रहने वाले 3 विधानसभा क्षेत्र
चांदनी चौक, मटिया महल और बल्ली मारन (AC-20, 21 और 22)
सोनिया विहार जलशोधन संयंत्र में भी होना है मेंटेनेंस
इसके अलावा एक अन्य अलर्ट जारी करते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि दक्षिण दिल्ली मेन लाइन पर आवश्यक रखरखाव कार्य होना है, जिसके कारण 22 जुलाई 2026 यानी बुधवार को सुबह 10 बजे से सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होने वाली जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। ऐसे में इस संयंत्र से जिन इलाकों में पानी की सप्लाई की जाती है वहां 22 जुलाई की शाम को पानी की आपूर्ति उपलब्ध नहीं होगी और साथ ही 23 जुलाई की सुबह भी कम दबाव के साथ जलापूर्ति होगी। बता दें कि सोनिया विहार जल संयत्र से दक्षिणी दिल्ली के 48 से ज्यादा इलाकों में पानी की आपूर्ति की जाती है, ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
वो 48+ इलाके, जहां जल आपूर्ति रहेगी प्रभावित
कैलाश नगर, गांधी नगर, कॉमन वेल्थ गेम्स विलेज (CWG विलेज), पटपड़गंज, ओखला, जाकिर नगर, बाटला हाऊस, डेसू कॉलोनी, सिद्धार्थ एन्क्लेव, भारती नगर, मीराबाई पॉलिटेक्निक, रबीन्द्र नगर, खान मार्केट, काका नगर, अलीगंज, जोर बाग, लोधी कॉलोनी फ्लेट्स, निजामुद्दीन, प्रगति विहार, दक्षिण पुरी, SPA हॉस्टल्स, देवली, आम्बेडकर नगर, जहापुर, जैतपुर, काल्काजी, मोतीबाग, सराय नगर, लाजपत नगर, भोगल, NDMC, सराय काले खां, अपोलो हॉस्पिटल, बदरपुर, जैतपुर, K&L पॉकेट, सरिता विहार, जसोला, मदनपुर खादर, GK साउथ और आसपास के इलाके, छतरपुर, श्रीनिवासपुरी, अमर कॉलोनी, मालवीय नगर, नियर जाकिर नगर, ढलान इन पार्क, अशोका पार्क के पास मुख्य सड़क, लायन्स अस्पताल और खिजराबाद गांव।
सोशल मीडिया पर दी यह जानकारी
इस बारे में सोशल मीडिया पर शेयर की एक पोस्ट में डीजेबी ने बताया, 'कैलाश नगर के महावीर स्वामी पार्क में 1900 मिमी व्यास वाली दक्षिणी दिल्ली मेन लाइन पर कुछ बड़े मेंटेनेंस के काम के कारण, सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से साउथ दिल्ली मेन लाइन में पानी की सप्लाई 22 जुलाई को सुबह 10 बजे से 8 घंटे तक प्रभावित रहेगी। इस दौरान 22 जुलाई (शाम) को घरों में पानी की आपूर्ति नहीं होगी और 23 जुलाई (सुबह) पानी का प्रेशर कम रहेगा।' इसके साथ ही जल बोर्ड ने लोगों से पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण (स्टोरेज) करने की सलाह दी है और जरूरत पड़ने पर टैंकर बुलवाने के लिए नंबर्स भी जारी किए हैं।
टैंकर मंगवाने के लिए जारी नंबर्स
मधुविहार- 22727812, ग्रेटर कैलाश- 29234746, गिरी नगर- 26473720, छतरपुर (कुतुब)- 65437020, I.P./स्टेशन- 23370911, 23378761, R.K. पुरम- 26193218, जल सदन- 29819035, 29814106, वसंत कुंज- 26137216, सेंट्रल कंट्रोल रूम- 1916, 23538495।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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