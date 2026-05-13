काम की बात: फरीदाबाद के 15 इलाकों में नहीं आएगा पानी, 36 घंटे तक प्रभावित रहेगी सप्लाई
भीषण गर्मी के बीच फरीदाबाद के विभिन्न इलाकों में बुधवार से दो दिनों तक पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण विभाग के अधिकारियों के अनुसार रेनीवेल जलआपूर्ति लाइन नंबर-1 के स्थानांतरण कार्य के चलते 36 घंटे के लिए पानी की सप्लाई बंद की जाएगी।
भीषण गर्मी के बीच फरीदाबाद के विभिन्न इलाकों में बुधवार से दो दिनों तक पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण विभाग के अधिकारियों के अनुसार रेनीवेल जलआपूर्ति लाइन नंबर-1 के स्थानांतरण कार्य के चलते 36 घंटे के लिए पानी की सप्लाई बंद की जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार यह जलापूर्ति बंद 13 मई 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होकर 14 मई 2026 की रात 10 बजे तक जारी रहेगा। कुल 36 घंटे तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। नगर निगम की सीवर लाइन पार करने के कार्य के कारण पाइपलाइन को स्थानांतरित करना आवश्यक हो गया है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है।
इन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभाव
इस दौरान सेक्टर-22, 23, 25, 55, 58, गौंछी, शहीद पार्क, जेसीबी चौक, पंचायत भवन, जैन कॉलोनी, भीम बाग, सुभाष कॉलोनी, उंचागांव, मिल्क प्लांट और प्रेम नगर सहित कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
पानी एकत्र कर लें
जल आपूर्ति विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से अपील की है कि वे पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी एकत्र कर लें। गर्मी के मौसम को देखते हुए यह समस्या और अधिक बढ़ सकती है, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है। विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अंकित भारद्वाज ने बताया कि मोहना रोड पर सीवर लाइन पार कराने के कार्य के चलते जल आपूर्ति लाइन को स्थानांतरित किया जा रहा है। यह कार्य जनहित में हो रहा है और भविष्य में जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाएगा।
फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अंकित भारद्वाज ने बताया कि लोगों से पानी का स्टॉक करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उनके पास किसी प्रकार का इंतजाम नहीं है। नगर निगम प्रशासन ही टैंकर आदि मुहैया करा सकता है।
पेयजल समस्या की जांच के लिए टीम का गठन
फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी में पेयजल, सफाई और सीवर ओवरफ्लो की समस्याओं की जांच के लिए नगर निगम ने संयुक्त टीम गठित की है। महापौर प्रवीण जोशी ने अधिकारियों को क्षेत्र का निरीक्षण कर तीन दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
कारणों की भी जांच करेगी
टीम स्थानीय लोगों से बातचीत कर समस्याओं के कारणों की भी जांच करेगी। दरअसल, जनसुनवाई शिविरों में सैनिक कॉलोनी के लोगों ने पानी की कमी, सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी और सीवर ओवरफ्लो की शिकायतें दी थीं। इसके बाद महापौर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम और एफएमडीए अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई।
लोगों से बातचीत करेगी
टीम में नगर निगम के मुख्य अभियंता, एक्सईएन, एसडीओ और जेई शामिल हैं। इसके अलावा एफएमडीए के एसई, एक्सईएन और जेई तथा संबंधित वार्ड पार्षद को भी निरीक्षण प्रक्रिया में जोड़ा गया है। महापौर ने कहा कि टीम कॉलोनी का दौरा कर लोगों से बातचीत करेगी। गठित टीम में अधिकारियों को अनियमितताओं के कारणों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।