दिल्ली में ईडब्ल्यूएस छात्रों को नहीं मिलेगी वर्दी, रकम बढ़ाकर देगी सरकार; अब कितने पैसे मिलेंगे

दिल्ली सरकार ने स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के छात्रों को वर्दी नहीं देने का फैसला किया है। इसके बदले सरकार ने पहले से दी जा रही रकम में कुछ बढ़ोतरी करने पर मंजूरी दे दी है। इस संबंध में कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया है।

कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से हलफनामा दायर कर बताया गया है कि मंत्री परिषद ने छात्रों को अगले सत्र में भी वर्दी नहीं देने का निर्णय किया है। जस्टिस नितिन वासुदेव और जस्टिस अनीश दयाल की पीठ के समक्ष दायर हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा कि मंत्री परिषद ने इस विषय पर विचार किया कि सरकारी स्कूल के ईडब्ल्यूएस एवं वंचित वर्ग के छात्रों को वर्दी वितरित करना संभव नहीं है। इसके बदले पहले से वर्दी के एवज में दी जा रही रकम में बढ़ोतरी की जा सकती है।

हालांकि उच्च न्यायालय ने पूर्व में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह छात्रों को नकदी के बजाय वर्दी उपलब्ध कराए, ताकि इस सुविधा का लाभ छात्रों तक सीधे पहुंचे। शिक्षा निदेशालय ने भी पूर्व में उच्च न्यायालय को आश्वस्त किया था कि वह वर्ष 2025-26 के सत्र के दौरान छात्रों को वर्दी देंगे। इस मामले में आज पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।

एक दशक से ज्यादा समय से लंबित है याचिका उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका पिछले एक दशक से ज्यादा समय से लंबित है। गैर सरकारी संगठन की तरफ से अधिवक्ता खगेश बी झा एवं अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा ने दलील दी थी कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से ताल्लुक रखने वाले इन छात्रों के खाते में सालाना वर्दी व अन्य सामान के दिए जाने वाली रकम का सही उपयोग नहीं हो पाता है। यहां तक की इस राशि में गर्मी व सर्दी दोनों की वर्दी नहीं आती है। सरकार थोक भाव के हिसाब से वर्दी का पैसा देती है। जबकि अभिभावकों को वर्दी का पूरा सामान महंगा पड़ता है।

किस क्लास के बच्चे को अब कितने पैसे पहली से पांचवी तक के छात्रों को 1100 की जगह 1250 रुपए मिलेंगे। ( 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी)

छठी से आठवीं तक के छात्रों को अब 1400 की जगह 1500 रुपए मिलेंगे। (7 प्रतिशत की बढ़ोतरी)

नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों को अब 1500 की जगह 1700 रुपए मिलेंगे। (13 प्रतिशत की बढ़ोतरी) ये सामान खरीदने होंगे ● सूट के साथ दुपट्टा (लड़कियों के लिए) दो सेट

● स्कर्ट व शर्ट (लड़कियों के लिए) दो सेट

● पूरी बाजू की कमीज (लड़कों के लिए) दो सेट

● पैंट (लड़कों के लिए) दो सेट

● सर्दियों के लिए स्वेटर (लड़के-लड़कियों, दोनों के लिए) एक

● बेल्ट (लड़के-लड़कियों, दोनों के लिए) एक

● जुराब (लड़क-लड़कियों, दोनों के लिए) दो जोड़े

● काले और सफेद जूते एक जोड़े (लड़क-लड़कियों, दोनों के लिए)