मौसम की बेरुखी बरकरार, दिल्ली में नहीं बरसेंगे मेघ; 4 सितंबर तक का वेदर अपडेट
संक्षेप: Delhi Weather Forecast: दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के असफल प्रयासों के एक दिन बाद बुधवार को मौसम विभाग ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में 4 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज इस रिपोर्ट में जानें...
दिल्ली में कई स्थानों पर रासायनिक विधि से कृत्रिम बारिश कराने के असफल प्रयासों के एक दिन बाद बुधवार को मौसम विभाग ने एक बड़ा अपडेट जारी किया। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में 4 सितंबर तक बारिश का अनुमान नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि आगे दिल्ली एनसीआर पर पलूशन कितना प्रभाव डालता है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में छिटपुट हल्के बादल छाए रह सकते हैं। शाम के समय धुंध भी छाने का अनुमान है। 30 अक्टूबर को भी दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में कमोबेश ऐसा ही मौसम रह सकता है।
मौसम विभाग ने 30 और 31 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में छिटपुट आंशिक रूप से हल्के बादलों की मौजूदगी रहने का अनुमान जताया है। पहली से 4 सितंबर के दौरान दिल्ली के साथ NCR के विभिन्न हिस्सों में सुबह के वक्त हल्की धुंध देखी जा सकती है।
हालांकि मौसम विभाग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 29 अक्टूबर से लेकर 4 सितंबर के दौरान दिल्ली एनसीआर के इलाकों में प्राकृतिक तौर पर बारिश नहीं होगी। इस दौरान दिन में मौसम आमतौर पर साफ रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर बारिश का इंतजार बढ़ता नजर आ रहा है।
इस बीच बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का असर देश के कई हिस्सों पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, तूफान 'मोंथा' कमजोर होकर एक अवदाब में बदल गया है। वहीं पूर्व-मध्य अरब सागर पर भी अवदाब बन गया है।
इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से तेलंगाना में कुछ हिस्सों पर 29 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। 29 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, विदर्भ और मराठवाड़ा में जबकि 30 और 31 अक्टूबर को बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जबकि 29 से 31 अक्टूबर के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में बहुत भारी बारिश की संभावना है।