ग्रैप-4 हट जाने के बाद भी दिल्ली में लागू रहेगा ‘पेट्रोल-डीजल वाला’ सख्त नियम

ग्रैप-4 हट जाने के बाद भी दिल्ली में लागू रहेगा ‘पेट्रोल-डीजल वाला’ सख्त नियम

संक्षेप:

दिल्ली में प्रदूषण संकट से निपटने के लिए एक के बाद एक फैसले ले रही दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। भाजपा सरकार ने फैसला लिया है कि ग्रैप-4 हटने के बाद भी पेट्रोल-डीजल वाला सख्त नियम लागू रहेगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। 

Dec 23, 2025 05:16 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में प्रदूषण संकट से निपटने के लिए एक के बाद एक फैसले ले रही दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। भाजपा सरकार ने फैसला लिया है कि ग्रैप-4 हटने के बाद भी पेट्रोल-डीजल वाला सख्त नियम लागू रहेगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ‘PUC नहीं तो तेल नहीं’ वाला नियम बरकरार रखा जाएगा।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फेंस के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते हुए PUC वाले नियम को जारी रखने की घोषमा की। उन्होंने कहा कि ग्रैप-4 हटने के बाद भी दिल्ली में एंटी-पलूशन के उपाय जारी रखे जाएंगे और वैध PUC (पलूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के बिना वाहनों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

