एक दिन में 2800 गाड़ियों को पेट्रोल पंपों से लौटाया, 3746 के चालान काटे; दिल्ली में प्रदूषण पर चोट

संक्षेप:

Dec 19, 2025 04:47 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली में प्रदूषण पर चोट जारी है। पीयूसी नहीं होने के कारण एक दिन में 2800 गाड़ियों को पेट्रोल पंप से लौटा दिया गया। इन गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया गया। इसके अलावा पीयूसी के बिना चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 3746 वाहनों के चालान काटे गए।

परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में चलाए जा रहे 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' अभियान के पहले दिन गुरुवार को वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र नहीं रखने वाले लगभग 2800 वाहनों को ईंधन देने से इनकार कर दिया।

अधिकारियों ने कहा कि विभाग द्वारा तीन इंफोर्समेंट टीमें तैनात की गई हैं जो प्रमुख स्थानों पर पुलिस कर्मियों के साथ पेट्रोल पंपों पर जांच कर रहे हैं। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि गुरुवार सुबह 6 बजे से शुक्रवार सुबह 6 बजे के बीच लगभग 2800 वाहनों की पहचान की गई, जिनके पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं थे।

गुरुवार को अभियान के पहले दिन वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना चल रहे वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कुल 3746 चालान जारी किए गए। दिल्ली सरकार ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और जन स्वास्थ्य को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए आने वाले दिनों में निगरानी जारी रहेगा।

दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, विशेष अभियान के लिए कुल 210 प्रवर्तन दल तैनात किए गए थे। इनमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की 126 टीमें परिवहन विभाग की 84 टीमें शामिल थीं।

इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की कि गुरुवार से शहर के पेट्रोल पंपों पर वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद, दिल्ली में जारी किए गए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 17 दिसंबर को 31197 पीयूसी प्रमाणपत्र जारी किए गए। वहीं, 16 दिसंबर को यह संख्या 17732 थी। 24 घंटों में 13465 ज्यादा प्रमाणपत्र जारी किए गए, जो 75.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

हर सर्दी में दिल्ली का वायु प्रदूषण और भी बदतर हो जाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अधिकांश दिनों में 300 से ऊपर 'खराब' श्रेणी में रहता है और अक्सर 400 से ऊपर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाता है। इससे स्वस्थ आदमी भी प्रभावित होते हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को दोपहर 2 बजे AQI 377 दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के शाम 4 बजे दर्ज किए गए 24 घंटे के औसत AQI 373 से अधिक था। इसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया।

सीपीसीबी के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।

