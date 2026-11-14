गुरुग्राम के पंपों पर लगेंगे हाई-टेक कैमरे; बताएंगे गाड़ी को फ्यूल मिलेगा या नहीं
गुरुग्राम प्रशासन 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम पर सख्ती बढ़ने वाली है। पेट्रोल पंपों पर हाई-टेक ANPR कैमरे लगेंगे। ये कैमरे नंबर प्लेट पढ़कर बता देंगे कि किन वाहनों को तेल मिलेगा और किन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा।
गुरुग्राम के पेट्रोल पंपों पर 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नियम को कड़ाई से लागू करने के लिए ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। पहले चरण में 15 नवंबर से 300 कैमरों को लगाने की योजना है। ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट पढ़कर ऑनलाइन रिकॉर्ड से जांच करेंगे और बताएंगे कि किन वाहनों को फ्यूल मिलेगा और किन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं बिना पीयूसी के वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बताएंगे किसे नहीं मिलेगा तेल?
अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि गुरुग्राम प्रशासन शहर के पेट्रोल पंपों पर 'नो PUC, नो फ्यूल' के नियम को सख्ती से लागू कराएगा। इतना ही नहीं निगरानी के लिए ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे भी लगाएगा। ये कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट को पढ़ेंगे और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर को ऑनलाइन मिलान कर पता लगा लेंगे कि उक्त वाहन के पास पीयूसी सर्टिफिकेट हैं या नहीं।
कैमरे बताएंगे किन्हें मिलेगा फ्यूल, किन्हें नहीं
इस तरह ये कैमरे ही बता देंगे कि कि किस गाड़ी को फ्यूल मिलेगा और किसको तेल नहीं मिलेगा। जिला परिवहन अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव संजीव सिंगला ने बताया कि 15 नवंबर से कैमरों को लगाने का काम शुरू होगा। पहले चरण में ऐसे हाईटेक 300 ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। अधिकारियों की माने तो बिना वैध पीयूसी के दौड़ रहे वाहनों पर भारी भरकम जर्माना भी लगाया जाएगा।
वार्निंग बोर्ड लगाने के निर्देश
गुरुग्राम जिला परिवहन अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव संजीव सिंगला ने आगे कहा कि सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रवेश द्वारों और ईंधन भरने वाले क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी में चेतावनी बोर्ड लगाएं। इन बोर्डों पर लिखा होगा कि जिनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दिया जाएगा।' बता दें कि 1 अक्टूबर से पूरे NCR में नो PUC सर्टिफिकेट, नो फ्यूल' नीति को लागू किया गया था।
बिना PUC के गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना
सिंगला ने आगे कहा कि इस पहल के तहत पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवा रहे वाहनों की पहचान करेंगे और यह पता लगाएंगे कि उनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट है या नहीं। गुरुग्राम जिला परिवहन अधिकारी संजीव सिंगला ने यह भी बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, बिना PUC सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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