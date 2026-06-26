Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: दिल्ली-चंडीगढ़ रूट के घरौंडा प्लाज पर अब रुकने की जरूरत नहीं, चलते-चलते कटेगा टोल; कैसे?

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, घरौंडा
Follow us on Google News
share

वाहन चालकों को घरौंडा टोल प्लाजा पर अब रुकने की जरूरत नहीं। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां टोलिंग का एक बेहद ही एडवांस सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है जिससे समय के साथ ही ईंधन की भी बचत होगी। आइए जानते हैं क्या है ये।

दिल्ली-चंडीगढ़ रूट के घरौंडा प्लाज पर अब रुकने की जरूरत नहीं, चलते-चलते कटेगा टोल; कैसे?

दिल्ली-चंडीगढ़ आने-जाने वालों के लिए एक खुशखबरी है। नेशनल हाइवे 44 पर करनाल में स्थित घरौंडा टोल प्लाजा पर अब रुकने की जरूरत नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने टोल प्लाज पर मल्टी लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग सुविधा को शुरू कर दिया है। यानी अब यहां से गुजरने वाले वाहनों का टोल बिना रुके ऑटोमेटिकली फास्टैग से काट लिया जाएगा।

चंडीगढ़ एनएचएआई के रीजनल ऑफिसर राकेश कुमार ने बताया है कि ‘घरौंडा टोल प्लाजा पारंपरिक टोल प्लाजा के मुकाबले अब पहले से ज्यादा हाई टेक हो गया है। इसका फायदा रोजाना आने-जाने वाले वाहन चालकों को सबसे ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इलाके के सबसे व्यस्त हाईवे कॉरिडोर में से एक इस टोल पर रुकना नहीं होगा जिससे सफर तो आसान होगा ही साथ ही समय की भी बचत होगी।’

ये भी पढ़ें:रेलवे स्टेशन पर सीट के लिए मर्डर! जनरल बोगी के सामने लात-घूंसे से हमला

ऑटोमेटिकली गाड़ियों की पहचान करता है

राकेश कुमार के मुताबिक, टोलिंग का यह एडवांस सेंसर और कैमरों का इस्तेमाल करके, ऑटोमेटिकली गाड़ियों की पहचान करता है और फास्टैग के जरिए टोल फीस काटता है, जिससे हाईवे पर बिना रुकावट यात्रा संभव होती है। वहीं अगर यूजर की ओर से फास्टैग में बैलेंस न होने पर वाहन मालिक को ई-नोटिस भेजा जाता है और उन्हें भुगतान के लिए कहा जाता है। इसके अलावा जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं होंगे उन्हें भी ई-नोटिस भेजे जाते हैं। ई-नोटिस के 72 घंटे के भीतर भुगतान करने पर 50 फीसदी की छूट मिलती है तो वहीं 72 घंटे के बाद भुगतान करने पर ई-नोटिस का पूरा अमाउंट देना होता है।

ये भी पढ़ें:दिल्लीवाले ध्यान दें! चालान निपटारे के लिए खुल रहीं ‘वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट’

टोल पर कोई बूथ नहीं होता और न ही कोई बैरियर

आपका बता दें कि मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम के तहत टोल प्लाज पर कोई बूथ नहीं होता और न ही कोई बैरियर। वाहन चालक अपनी तय स्पीड पर बिना रुके आगे बढ़ सकेंगे। टोल पर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरा और सेंसर वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं और फास्टैग से लिंक होने पर ऑटोमेटिकली पैसा काट लिया जाता है। वाहन मालिकों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उनके वाहन की नंबर प्लेट क्लीयर हो और नंबर दूर से ही पढ़े जा सकें।

ये भी पढ़ें:दिल्ली की 270 KM सड़कों का होगा कायाकल्प, 658 करोड़ रुपये मंजूर; जानें प्लान

एमएलएफएफ जोन के 200 मीटर के दायरे में क्या नहीं कर सकेंगे?

टोल पर स्टाफ तो होगा मगर वे सिर्फ तकनीकी और सुरक्षा के लिहाज से ड्यूटी पर रहेगा। वहीं मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग जोन के 200 मीटर के दायरे में पार्किंग, अतिक्रमण और अनधिकृत रूप से गाड़ी खड़ा करने मनाही है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
NHAI kaam ki baat
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।