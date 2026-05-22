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MCD के स्कूलों को आरोग्य मंदिर में बदला जा रहा, AAP के आरोपों पर क्या बोले मेयर प्रवेश वाही

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली नगर निगम के स्कूलों को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। निगम में विपक्ष के नेता के कई स्कूलों को बंद करने के आरोप को मेयर ने नकार दिया है। मेयर ने कहा कि एक भी स्कूल को बंद नहीं किया गया है। जब नगर निगम में बीजेपी की वापसी हुई तब 1514 स्कूल चल रहे थे और आज भी उतने ही स्कूल चल रहे हैं।

MCD के स्कूलों को आरोग्य मंदिर में बदला जा रहा, AAP के आरोपों पर क्या बोले मेयर प्रवेश वाही

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। निगम में विपक्ष के नेता के कई स्कूलों को बंद करने के आरोप को मेयर ने नकार दिया है। मेयर ने कहा कि एक भी स्कूल को बंद नहीं किया गया है। जब नगर निगम में बीजेपी की वापसी हुई तब 1514 स्कूल चल रहे थे और आज भी उतने ही स्कूल चल रहे हैं।

आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया

दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने आम आदमी पार्टी के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि 48 स्कूलों को 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' में बदला जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी स्कूल बंद नहीं किया गया है और सभी 1514 प्राइमरी स्कूल अभी भी चल रहे हैं। मेयर के दफ्तर से जारी एक बयान में वाही ने दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता अंकुश नारंग द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

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आज भी सभी 1514 प्राइमरी स्कूल चल रहे

मेयर वाही ने कहा कि लगभग डेढ़ साल पहले जब दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आई और नगर निगम में भी उसकी वापसी हुई तब एमसीडी के तहत 1514 स्कूल चल रहे थे, जिनमें लगभग 6.5 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे थे। आज भी वे सभी 1514 प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं। मेयर की यह टिप्पणी तब आई जब आप ने आरोप लगाया कि एमसीडी के 48 स्कूलों को बंद कर दिया गया है और उनके परिसरों को 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' में बदलने के लिए सौंप दिया गया है। आप ने कहा कि ऐसा करके शैक्षणिक भूमि के उपयोग से जुड़े अदालती निर्देशों का उल्लंघन किया गया है।

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स्वास्थ्य केंद्रों में बदलने का आरोप

गुरुवार को सिविक सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नारंग ने आरोप लगाया कि एमसीडी के शिक्षा विभाग ने स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के बजाय स्कूल की संपत्तियों को स्वास्थ्य केंद्रों में बदलने के लिए एनओसी जारी कर दिए। एमसीडी के शिक्षा विभाग के 2 फरवरी के एक आदेश के अनुसार, मोलारबंद एक्सटेंशन, पुथ खुर्द, नांगल ठाकरान और सुल्तानपुर डबास में पुरानी स्कूल की इमारतों सहित कई जगहों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में अपग्रेड करने के लिए चुना गया था।

हालांकि, बीजेपी के नेतृत्व वाले नगर निकाय ने यह साफ किया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सिर्फ खाली प्लॉट, असुरक्षित इमारतें या कम इस्तेमाल होने वाली जगहों का ही दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी चालू स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है।

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'निगम श्री विद्यालयों' की दिशा में बढ़ रहे

मेयर वाही ने कहा कि बीजेपी सरकार का लक्ष्य 2032 तक सभी एमसीडी स्कूलों को इंग्लिश-मीडियम प्राइवेट स्कूलों के बराबर के संस्थानों में बदलना है। उन्होंने कहा कि 2032 तक सभी नगर निगम स्कूलों को अंग्रेजी-माध्यम वाले निजी स्कूलों के मॉडल पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम, दिल्ली सरकार के मॉडल स्कूलों की तर्ज पर 'निगम श्री विद्यालयों' की स्थापना की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।

मेयर ने यह भी दावा किया कि बीजेपी के शासनकाल में एमसीडी स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर विकास के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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