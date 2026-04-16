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ऐसे तो वे सभी जज अयोग्य हो जाएंगे...; केजरीवाल के जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चों वाली बात पर CBI

Apr 16, 2026 09:14 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली आबकारी नीति मामले में जज स्वर्ण कांता शर्मा के खुद को सुनवाई से अलग करने की मांग वाली याचिका का सीबीआई ने विरोध किया। जांच एजेंसी ने कहा कि जज शर्मा के बच्चों के केंद्र सरकार के पैनल में होने के आधार पर यह मांग मान ली जाती है तो वे सभी जज अयोग्य हो जाएंगे जिनके रिश्तेदार सरकारी पैनल में हैं।

ऐसे तो वे सभी जज अयोग्य हो जाएंगे...; केजरीवाल के जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चों वाली बात पर CBI

दिल्ली आबकारी नीति मामले में जज स्वर्ण कांता शर्मा के खुद को सुनवाई से अलग करने की मांग वाली याचिका के विरोध में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें पेश कीं। जांच एजेंसी ने कहा कि जज शर्मा के बच्चों के केंद्र सरकार के पैनल में होने के आधार पर केजरीवाल की यह मांग मान ली जाती है तो वे सभी जज अयोग्य हो जाएंगे जिनके रिश्तेदार सरकारी पैनल में हैं।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं का विरोध करते हुए अपनी लिखित दलीलें पेश कीं। इन याचिकाओं में दिल्ली आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खुद को सुनवाई से अलग करने की मांग की गई है।

सरकारों या नेताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं कर पाएंगे

सीबीआई ने कहा कि अगर केजरीवाल की यह दलील मान ली जाती है कि जस्टिस शर्मा को इस मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे केंद्र सरकार के पैनल में हैं, तो वे सभी जज अयोग्य हो जाएंगे जिनके रिश्तेदार सरकारी पैनल में हैं। ऐसे जज फिर उन सरकारों या नेताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं कर पाएंगे। सीबीआई द्वारा दायर लिखित बयान में कहा गया है कि पूरे देश के सभी विद्वान न्यायाधीश, ऐसे किसी भी सरकार या किसी भी राजनीतिक नेता से जुड़े मामलों की सुनवाई करने के लिए अयोग्य माने जाएंगे, यदि उनके रिश्तेदार केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी पैनल में शामिल हैं।

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सुनवाई करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा

इसमें आगे कहा गया है कि वे सभी माननीय न्यायाधीश जिनके रिश्तेदार राज्य सरकार, केंद्र सरकार या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के पैनल में शामिल हैं, उन्हें संबंधित राज्य सरकारों, केंद्र सरकार या संबंधित पीएसयू से जुड़े मामलों की सुनवाई करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सीबीआई का कहना है कि केजरीवाल के तर्क के अनुसार, पैनल के सभी वकीलों को मामले सौंपने वाला विधि अधिकारी भी उन सभी न्यायाधीशों के समक्ष पेश होने के लिए अयोग्य हो जाएगा, जिनके रिश्तेदार सरकारी पैनल में हैं।

संस्था पर दबाव बनाने के लिए सोची-समझी चाल

सीबीआई का तर्क है कि केजरीवाल द्वारा दायर किया गया अतिरिक्त हलफनामा (जिसमें उन्होंने जज शर्मा के बच्चों के केंद्रीय सरकारी पैनल में होने का मुद्दा उठाया है) संस्था और व्यक्तियों को और अधिक बदनाम करने और इस प्रतिष्ठित संस्था पर दबाव बनाने के लिए एक सोची-समझी चाल है।

इसके अलावा, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस शर्मा के शामिल होने की केजरीवाल की दलील पर भी सीबीआई ने अपनी बात रखी। सीबीआई का कहना है कि अगर इस दलील को मान लिया जाए तो इसका मतलब यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी जज आम आदमी पार्टी के प्रमुख से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई करने के लिए अयोग्य हो जाएगा।

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सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही

सीबीआई के हलफनामे में यह भी कहा गया है कि जस्टिस शर्मा के खिलाफ एक सोची-समझी सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है। अगर वह खुद को इस मामले से अलग कर लेती हैं तो इससे एक बहुत ही गलत मिसाल कायम होगी। बेबुनियाद आरोप लगाने और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने का यह तरीका किसी भी अदालत के सामने कोई भी वादी अपना सकता है।

ट्रायल कोर्ट के आदेश को सीबीआई ने चुनौती दी है

केजरीवाल 13 अप्रैल को खुद कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा था। बाद में 15 अप्रैल को उन्होंने कोर्ट में एक और हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया था कि जज को इस मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में शामिल हैं। एक ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। सीबीआई ने इस आदेश को चुनौती दी और अभी जस्टिस शर्मा इस पर सुनवाई कर रही हैं।

जस्टिस शर्मा ने ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई

9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने इस मामले में नोटिस जारी किया और उस सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी, जिसने इस मामले की जांच की थी।जस्टिस शर्मा ने प्रथम दृष्टया यह भी पाया कि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में जो कुछ टिप्पणियां की थीं, उनमें से कुछ गलत थीं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट को आगे यह निर्देश भी दिया कि वह सीबीआई की एफआईआर पर आधारित पीएमएलए की कार्यवाही को टाल दे।

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केजरीवाल को पक्षपात का संदेह

इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई और चनप्रीत सिंह रायत ने जस्टिस शर्मा से खुद को इस मामले से अलग करने के लिए अर्जियां दायर कीं। उनका तर्क है कि जस्टिस शर्मा के पिछले आदेशों और जिस तरह से इस मामले की सुनवाई की जा रही है, उससे उनकी तरफ से पक्षपात साफ जाहिर होता है। इसलिए उन्हें इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए।

13 अप्रैल को केजरीवाल खुद जस्टिस शर्मा के सामने पेश हुए और जज के केस से हटने की अपनी अर्जी पर बहस की। उन्होंने दलील दी कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के आदेशों और कोर्ट के बाहर उनके बर्ताव से उनके मन में शक पैदा हो गया है कि आबकारी नीति मामले में उनकी बेंच के सामने उन्हें निष्पक्ष सुनवाई मिल पाएगी या नहीं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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