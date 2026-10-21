अब नहीं जाएंगे जंतर-मंतर; सौरभ दास और आशुतोष रांका ने अदालत से क्या-क्या वादे किए
इस मामले की अगली सुनवाई की 23 अक्टूबर को होगी और उस दिन CJP के इन दोनों नेताओं को अपनी जमानत के साथ फिर से SEM कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।
दिल्ली की एक SEM कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका को आखिरकार बुधवार को रिहा करने का आदेश दे दिया। इस दौरान जेल से बाहर आने के लिए इन दोनों नेताओं को SEM कोर्ट से कुछ लिखित वादे भी करना पड़े। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दोनों नेताओं ने कोर्ट को यह लिखित वचन दिया है कि जब तक जंतर-मंतर एक 'डीनोटिफाइड' (अधिसूचना-मुक्त) विरोध स्थल बना हुआ है, तब तक वे वहां किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट से यह वादा भी किया है कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और उन्हें न्यायपालिका तथा उसकी सभी प्रणालियों पर पूरा भरोसा है।
दोनों नेताओं ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने यह आश्वासन एक लिखित वचन (अंडरटेकिंग) के रूप में दिया, इस आश्वासन के बाद ही बुधवार को उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया गया। 'बार एंड बेंच' की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन दोनों नेताओं ने कहा कि उन्हें ‘न्यायपालिका और SEM कोर्ट सहित उसकी सभी इकाइयों पर पूरा भरोसा है।’
SEM ने स्वीकार की दास और रांका की जमानत
इन सभी आश्वासनों के बाद SEM के रूप में काम कर रहे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) ऋतु राज ने सौरभ दास और आशुतोष रांका द्वारा दी गई जमानत (श्योरिटी) को स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई का आदेश जारी किया। इस दौरान कोर्ट ने माना कि इस स्तर पर और न्यायिक हिरासत की जरूरत नहीं है, खासकर तब जब प्रतिवादियों ने शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने का लिखित वचन दे दिया है।
दो दिन बाद फिर होगी मामले की सुनवाई
कोर्ट की तरफ से दोनों को जांच पूरी होने तक 50 हजार रुपए के निजी बॉन्ड और जमानती बॉन्ड (surety bonds) जमा करने का निर्देश दिया गया और इसके बाद उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे होगी और उस दिन CJP के इन दोनों नेताओं को अपनी जमानत (श्योरिटी) के साथ फिर से SEM कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। साथ ही, पुलिस को भी एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
बीते बुधवार को हिरासत में लिया गया था
इससे पहले CJP के इन दोनों प्रमुख नेताओं को 14 अक्टूबर को उस वक्त हिरासत में लिया गया था, जब वे रोक के बाद भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। वे निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ प्रदर्शन के तहत जंतर-मंतर पहुंचे थे और वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया था।
बुधवार को खत्म हो गई दो दिनों की न्यायिक हिरासत
19 अक्टूबर को पांच दिन की हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट ने उनकी हिरासत को दो और दिनों के लिए और बढ़ा दिया था। वहीं बुधवार को जब उनकी दो अतिरिक्त दिनों की न्यायिक हिरासत की अवधि भी समाप्त हो गई, तो दोनों नेताओं को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान उनके जमानतदारों के दस्तावेज भी जमा किए गए। इसके बाद SEM कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश जारी कर दिया।
सोमवार को पुलिस ने इस आधार पर किया था रिहाई का विरोध
पांच दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद जब 19 अक्टूबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए उनकी रिहाई का विरोध किया था कि इससे ‘शांति और व्यवस्था’ बिगड़ सकती है, जिसके बाद SEM ने उनकी न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए और बढ़ा दिया था।
तब दिए अपने आदेश में, SEM कोर्ट ने कहा था कि दास और रांका का आचरण कानून के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाता है और इससे यह गंभीर चिंता भी पैदा होती है कि वे सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। साथ ही अदालत ने यह भी गौर किया था कि वे 'डी-नोटिफाइड' (प्रतिबंधित) क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने के आदी हो चुके हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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