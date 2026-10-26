सांसद मनोज तिवारी ने आप-कांग्रेस को दी खुली चुनौती, यमुना पर चर्चा के लिए बुलाया
'दिल्ली में 52 Km लंबी यमुना में कहीं भी झाग नहीं है।' ये दावा दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया है। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को खुली चुनौती भी दी है।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को खुली चुनौती दी है। दरअसल, बीती 18 अक्तूबर को सांसद द्वारा यमुना के जल से मुंह धोने और कुल्ला करने का वीडियो शेयर किया गया था, जिसके बाद से आप और कांग्रेस द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया। और यमुना की गंदगी को लेकर सवाल भी उठाए गए। इस पर सांसद मनोज तिवारी ने ताल ठोंकते हुए 29 अक्तूबर को यमुना की साफ-सफाई दिखाने के लिए ऐसे लोगों को बुलाया है, जो उनका विरोध कर रहे थे। वहीं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा-'दिल्ली में 52 Km लंबी यमुना में कहीं भी झाग नहीं है।' इसके साथ ही उन्होंने बताया, आखिर यमुना के किस हिस्से में और क्यों झाग है।
सांसद मनोज तिवारी का आप-कांग्रेस को खुला चैलेंज
सांसद मनोज तिवारी द्वारा अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें यमुना की साफ-सफाई देखने के लिए आप-कांग्रेस वालों को मिलने के लिए कहा है। सांसद ने वीडियो मेसेज में कहा- "दोस्तों मैंने 18 Oct को यमुना स्वच्छता के दिन यमुना के जल से आचमन किया। हाथ-मुंह धोए। थोड़ा सा जल पिया भी। लेकिन इसके बाद से मैं देख रहा हूं कि उस वीडियो पर क्या क्या रील बन रही हैं। क्या क्या मीम बन रहे हैं।
“तो मेरे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मित्रों... आप रील बना रहे हो, बहुत बढ़िया। मैं आपको रिएलटी दिखाऊंगा। रील बनाम रिएलटी। 29 अक्तूबर दिन में 11 बजे सोनिया विहार में मिलते हैं। हम चाहते हैं कि यमुना जी पर चर्चा हो। अब मैं सच दिखाऊंगा। क्योंकि बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी।”
दिल्ली में 52 Km लंबी यमुना में कहीं झाग नहीं
रेखा सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान यह दावा किया है। उन्होंने कहा- दिल्ली में यमुना मैया की लहर 52 Km है। इसमें कोई भी झाग नहीं है। जहां दिल्ली की सीमा खत्म होती है और यूपी की शुरू होती है। वहां झाग दिखाई देता है। क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा फॉल है। जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो झाग बनता है।
"मैं दिल्ली के सभी पूर्वांचल भाई-बहनों से कहूंगा कि इस बार दिल्ली की और अच्छी तैयारी की गई है। दिल्ली में और अधिक मात्रा में घाट बनाए जा रहे हैं और उनमें दिल्ली जल बोर्ड द्वारा साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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