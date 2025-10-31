751 एफआईआर हैं, मुझ पर एक में आरोप; दिल्ली दंगे को लेकर SC में उमर खालिद की दलील

Hindustan Hindi News
संक्षेप: फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को भी आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रही। इस दौरान यूएपीए मामले में जमानत की मांग करते हुए उमर खालिद ने अपनी दलीलें रखीं। खालिद ने कहा कि दंगे मामले में 751 एफआईआर हैं। मुझ पर एक में आरोप लगाया गया है। 

Fri, 31 Oct 2025 03:13 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को भी आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रही। इस दौरान यूएपीए मामले में जमानत की मांग करते हुए उमर खालिद ने अपनी दलीलें रखीं। खालिद ने कहा कि दंगे मामले में 751 एफआईआर हैं। मुझ पर एक में आरोप लगाया गया है। कहा कि मुझे हिंसा से जोड़ने वाले कोई भी धन, हथियार या सबूत अभी तक नहीं मिले हैं।

फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत की मांग करते हुए उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ हिंसा से जुड़े कोई सबूत नहीं हैं। उन्होंने अपने खिलाफ लगे साजिश के आरोपों से इनकार किया। खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ को बताया कि 2020 के दिल्ली दंगों से उन्हें जोड़ने वाले धन, हथियार या किसी भी ठोस सबूत की कोई बरामदगी नहीं हुई है। कहा कि मामले में 751 एफआईआर हैं। उमर खालिद पर एक में आरोप लगाया गया है।

सिब्बल ने कहा कि जिन तारीखों को दंगे हुए उमर दिल्ली में नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि उमर खालिद को हिंसा से जोड़ने वाले कोई भी धन, हथियार या भौतिक साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी गवाह का बयान याचिकाकर्ता को किसी भी हिंसा से नहीं जोड़ता है।

सिब्बल ने दलील दी कि खालिद समानता के आधार पर जमानत के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि साथी कार्यकर्ता नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जून 2021 में जमानत दी गई थी। सिब्बल ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए 17 फरवरी, 2020 को अमरावती में उमर खालिद के भाषण को भड़काऊ करार दिया था। सिब्बल ने आगे कहा कि यह यूट्यूब पर उपलब्ध है। यह एक सार्वजनिक भाषण था, जिसमें खालिद ने गांधीवादी सिद्धांतों के बारे में बात की थी।

गुलफिशा फातिमा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि वह अप्रैल 2020 से पांच साल पांच महीने से जेल में हैं। सिंघवी ने बताया कि मुख्य आरोपपत्र 16 सितंबर, 2020 को दायर किया गया था। लेकिन, अभियोजन पक्ष ने हर साल पूरक आरोपपत्र दायर करना शुरु कर दिया।

उन्होंने दलील दी कि फातिमा की जमानत याचिका पर विचार करने में बहुत देरी हुई है। इसे 2020 से अब तक 90 से ज्यादा बार सूचीबद्ध किया जा चुका है। सिंघवी ने कहा कि उनकी मुवक्किल पर आरोप केवल इतना है कि उसने समर्थन जुटाने या समन्वय स्थापित करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून की असली परीक्षा यह है कि क्या हिंसा भड़काने या वैमनस्य पैदा करने का कोई इरादा था।

शरजील इमाम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि पुलिस को अपनी जांच पूरी करने में तीन साल लग गए। शरजील ने हिरासत में पांच सालों में से तीन साल इसलिए गुजारे क्योंकि जांच अभी भी जारी थी। दवे ने कहा कि शरजील ने दंगों से लगभग दो महीने पहले ये भाषण दिए थे। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा कोई सीधा या निकट संबंध नहीं है जिससे यह पता चले कि उन्होंने हिंसा भड़काई हो।

मामले की सुनवाई 3 नवंबर को भी जारी रहेगी। वहीं, दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं का विरोध किया। कहा कि उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में शासन बदलने का अभियान चलाकर देश की संप्रभुता और अखंडता पर प्रहार करने की साजिश रची।

उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित मास्टरमाइंड होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और तत्कालीन आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध के दौरान हिंसा भड़क उठी थी।

