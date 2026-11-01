पुरानी गाड़ियों पर रोक, वर्क फ्रॉम होम और पार्किंग फीस डबल; दिल्ली में आज से क्या-क्या बदल रहा?

दिल्ली में आज से प्रदूषण के खिलाफ सख्ती शुरू होने जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से बाहर से आनी वाली बीएस-6 से कम मानक वाली गाड़ियों की नो एंट्री से लेकर 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ ही निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। जानिए और क्या बदलाव देखने को मिलेंगे।

दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर बाहर से आने वाली पुरानी गाड़ियों पर सख्ती के लिए पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं।

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए तैयार किया गया ऐक्शन प्लान रविवार 1 नवंबर से लागू हो रहा है। इसके तहत 31 जनवरी 2027 तक बाहरी राज्यों में रजिस्टर्ड बीएस-6 से कम मानक वाले डीजल और पेट्रोल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी। साथ ही दिल्ली में बिना पीयूसीसी के गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।

पुराने वाहनों की निगरानी के लिए राजधानी के 13 प्रमुख टोल प्लाजा पर 39 प्रवर्तन टीमें तैनात की जाएंगी। इनमें करीब 250 कर्मचारी शामिल होंगे। साथ ही प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में भी टीमें तैनात रहेंगी। इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक 50 प्रतिशत सरकारी और निजी कर्मचारी ही दफ्तर पहुंचेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं, एनडीएमसी के अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा।

इन वाहनों को राहत पर्यावरण एवं वन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। हालांकि, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ एंबुलेंस, दमकल, पुलिस और पर्यावरण विभाग से विशेष छूट प्राप्त वाहनों को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। परिवहन विभाग, दिल्ली नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस को नियमों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं देने का नियम भी सख्ती से लागू किया जाएगा।

निर्माण स्थलों पर निरीक्षण दस्तों की नजर राजधानी में 1 नवंबर से प्रतिबंधित निर्माण और विध्वंस गतिविधि पाए जाने पर मौके पर ही कार्य बंद करने का नोटिस जारी किया जाएगा और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी। डीपीसीसी, नगर निगम, और अन्य संबंधित एजेंसियों की विशेष टीमें निर्माण स्थलों का निरीक्षण करेंगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक, जरूरत के अनुसार सीलिंग एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं, राजधानी के प्रवेश मार्गों व अन्य स्थानों पर स्थापित एएनपीआर कैमरों के माध्यम से प्रतिबंधित वाहनों की पहचान की जाएगी। ऐसे वाहनों के विरुद्ध स्वचालित प्रणाली के माध्यम से चालान किए जाएंगे और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमानुसार वाहन जब्त करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने वाहन मालिकों, निर्माण एजेंसियों, संस्थानों, आरडब्ल्यूए तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे एक नवंबर से लागू होने वाले प्रतिबंधों का पालन करें।

ये कदम भी उठाए गए ● निजी संस्थानों को भी अलग-अलग कार्य समय तय करने, कार पूलिंग और राइड शेयरिंग को बढ़ावा देने तथा सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया है

● एनडीएमसी इलाकों में स्थित पार्किंग का शुल्क दोगुना होगा

● प्रदूषण नियंत्रण और निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए एक नवंबर से 28 फरवरी तक एनडीएमसी के पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना होगा।