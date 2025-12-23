Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsNo concessions in fines for polluting vehicles in Delhi: CM Rekha Gupta
दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को चालान में नहीं मिलेगी कोई रियायत : CM रेखा गुप्ता की दो टूक

दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को चालान में नहीं मिलेगी कोई रियायत : CM रेखा गुप्ता की दो टूक

संक्षेप:

दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण से मुकाबले के लिए विभिन्न कदम उठाने के साथ ही सख्ती भी बरतने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों का चालान किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा।

Dec 23, 2025 06:10 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण से मुकाबले के लिए विभिन्न कदम उठाने के साथ ही सख्ती भी बरतने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों का चालान किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली सचिवालय में सोमवार को हुई एक हाई लेवल समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने बिना वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहनों के खिलाफ सख्त रुख जाहिर किया। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे वाहनों पर 10 हजार रुपये के भारी जुर्माने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया कि अक्सर ही वाहन मालिक लोक अदालत का सहारा लेकर इस जुर्माने को बहुत कम करवा लेते हैं, जिससे दंड का भय खत्म हो जाता है और लोग अपनी गाड़ियों को प्रदूषण मुक्त कराने के प्रति गंभीर नहीं होते। सीएम ने कहा कि अब प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों का चालान किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो पीछे नहीं हटा जाएगा। सरकार का लक्ष्य राजस्व वसूली नहीं लोगों को शुद्ध हवा देना है।

ओला-उबर से बात करेगी सरकार : दिल्ली में ओला-उबर जैसी कंपनियों की ई-बस सेवा संचालित की जा सकती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को इसके संकेत दिए। सीएम ने कहा कि राजधानी को जीरो उत्सर्जन में शामिल करना उनकी प्राथमिकता है। अगर ये कंपनियां इलेक्ट्रिक या प्रदूषण मुक्त बसों का संचालन करती हैं तो इससे सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा और सार्वजनिक परिवहन अधिक पर्यावरण अनुकूल बनेगा। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए ओला-उबर जैसी प्रमुख कंपनियों से बात करेगी। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में पूल व शेयर के रूप में प्रदूषण रहित सवारी बसें चलाने की संभावनाओं को तलाशना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार प्रदूषण फैलाने वाले कारकों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी।

ई रिक्शा के लिए आएंगे नए दिशानिर्देश : दिल्ली में ट्रैफिक जाम का एक बड़ा कारण अनियंत्रित ई-रिक्शा भी बनते हैं। जाम के कारण वाहनों का ईंधन ज्यादा चलता है, इससे प्रदूषण भी होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही नई ई-रिक्शा गाइडलाइन जारी करेगी। इन नियमों से ई-रिक्शा के संचालन क्षेत्र और उनके रूटों को व्यवस्थित किया जाएगा।

डीटीसी बसों के रूट होंगे युक्तिसंगत : दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए डीटीसी की बसों के रूटों को युक्तिसंगत करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीटीसी की पहुंच दिल्ली के हर क्षेत्र और हर गली तक होनी चाहिए। रूटों को वैज्ञानिक व युक्तिसंगत बनाने से आखिरी मंजिल तक कनेक्टिविटी सुधरेगी और लोग सार्वजनिक बस सेवा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Govt Delhi News Rekha Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।