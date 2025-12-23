दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को चालान में नहीं मिलेगी कोई रियायत : CM रेखा गुप्ता की दो टूक

संक्षेप: दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण से मुकाबले के लिए विभिन्न कदम उठाने के साथ ही सख्ती भी बरतने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों का चालान किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा।

दिल्ली सचिवालय में सोमवार को हुई एक हाई लेवल समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने बिना वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहनों के खिलाफ सख्त रुख जाहिर किया। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे वाहनों पर 10 हजार रुपये के भारी जुर्माने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया कि अक्सर ही वाहन मालिक लोक अदालत का सहारा लेकर इस जुर्माने को बहुत कम करवा लेते हैं, जिससे दंड का भय खत्म हो जाता है और लोग अपनी गाड़ियों को प्रदूषण मुक्त कराने के प्रति गंभीर नहीं होते। सीएम ने कहा कि अब प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों का चालान किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो पीछे नहीं हटा जाएगा। सरकार का लक्ष्य राजस्व वसूली नहीं लोगों को शुद्ध हवा देना है।

ओला-उबर से बात करेगी सरकार : दिल्ली में ओला-उबर जैसी कंपनियों की ई-बस सेवा संचालित की जा सकती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को इसके संकेत दिए। सीएम ने कहा कि राजधानी को जीरो उत्सर्जन में शामिल करना उनकी प्राथमिकता है। अगर ये कंपनियां इलेक्ट्रिक या प्रदूषण मुक्त बसों का संचालन करती हैं तो इससे सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा और सार्वजनिक परिवहन अधिक पर्यावरण अनुकूल बनेगा। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए ओला-उबर जैसी प्रमुख कंपनियों से बात करेगी। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में पूल व शेयर के रूप में प्रदूषण रहित सवारी बसें चलाने की संभावनाओं को तलाशना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार प्रदूषण फैलाने वाले कारकों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी।

ई रिक्शा के लिए आएंगे नए दिशानिर्देश : दिल्ली में ट्रैफिक जाम का एक बड़ा कारण अनियंत्रित ई-रिक्शा भी बनते हैं। जाम के कारण वाहनों का ईंधन ज्यादा चलता है, इससे प्रदूषण भी होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही नई ई-रिक्शा गाइडलाइन जारी करेगी। इन नियमों से ई-रिक्शा के संचालन क्षेत्र और उनके रूटों को व्यवस्थित किया जाएगा।