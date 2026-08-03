PM मोदी को गाली देने वाली नाबालिग लड़की को अब दिल्ली पुलिस ने भी कर दिया माफ : सूत्र
जंतर-मंतर पर कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द कहने की आरोपी नाबालिग लड़की को अब दिल्ली पुलिस ने भी माफ कर दिया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी लड़की के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा।
दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंदी-गंदी गालियां देने की आरोपी नाबालिग लड़की पर कोई केस दर्ज नहीं करने का फैसला किया है। इस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया में खूब तेजी से वायरल हुआ था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस सूत्रों ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी।
नोएडा पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहने की आरोपी नाबालिग लड़की के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कर दिल्ली पुलिस को भेज दी थी। एफआईआर में उसकी उम्र 25 साल बताई गई थी। हालांकि उस लड़की ने बाद में एक वीडियो में माफी मांगते हुए बताया था कि वह अभी 15 साल की है और उसने विरोध प्रदर्शन में शामिल दूसरे लोगों के बहकावे में आकर ये टिप्पणियां की थीं।
‘खुद से नजर भी नहीं मिला पा रही, मुझे माफ कर दीजिए’
हाल ही में उसने एक वीडियो में कहा था, "मैं सिर्फ 15 साल की हूं। मैंने जो कुछ भी किया, वो माफी के लायक नहीं है। मैंने बहुत-सी गलत बातें कही हैं। यह मेरी पहली और आखीरी गलती है। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूं। मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं खुद से नजर भी नहीं मिला पा रही हूं। प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए।''
पीएम मोदी ने प्रदर्शन में शामिल बच्चों को किया माफ
प्रदर्शनकारियों पर नरमी बरतने की अपीलों के बीच इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले शुक्रवार को एक इंस्टाग्राम वीडियो मैसेज के माध्यम से कहा कि उन्होंने उन सभी भटके हुए बच्चों को माफ कर दिया है जिन्होंने उन्हें गालियां दीं और अपशब्द कहे थे।
पीएम मोदी में कहा कि उन्हें सजा देने, अदालतों के चक्कर लगवाने और परेशान करने से हालात नहीं बदलेंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। मैं समाज से भी गुजारिश करता हूं कि वे मेरी बात को स्वीकार करें।