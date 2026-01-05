जमानत अभी नहीं, लेकिन उम्मीद बाकी; SC ने उमर-शरजील को दोबारा अपील का रास्ता बताया

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद जो कहा, उससे ये उम्मीद दिखाई दे रही है कि खालिद और इमाम को जमानत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा अपील दायर करने का रास्ता भी बताया है। इसकी जानकारी एक्टिविस्ट गुलफिशा फातिमा के वकील सारिम नावेद ने दी है।

2020 दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद जो कहा, उससे ये उम्मीद दिखाई दे रही है कि खालिद और इमाम को जमानत मिल सकती है। अदालत ने दोबारा अपील दायर करने का रास्ता भी बताया है। इसकी जानकारी एक्टिविस्ट गुलफिशा फातिमा के वकील सारिम नावेद ने दी है।

SC ने दोबारा अपील का क्या रास्ता बताया? मीडिया से मुखातिब होते हुए सारिम नावेद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। अदालत ने जमानत से जुड़ी बात का जिक्र करते हुए जोड़ा- "अगर सभी सुरक्षित गवाहों की जांच एक साल के अंदर पूरी नहीं होती है, तो उमर खालिद और शरजील इमाम एक साल बाद फिर से ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं।”

अन्य को मिली जमानत, क्या बोला SC आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले के आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया, लेकिन 'भागीदारी के स्तर के क्रम' का हवाला देते हुए पांच अन्य को जमानत दे दी। इस मामले में अदालत ने कहा- मामले में सभी आरोपी एक ही पायदान पर नहीं हैं।

इन 5 लोगों को मिली है जमानत न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि खालिद और इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। उसने कहा कि ये दोनों जेल में रहेंगे लेकिन अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दी जाती है।