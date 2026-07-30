वही हुआ जो सोनम वांगचुक चाहते थे, CJP की एक मुराद सरकार ने रखी अधूरी
सरकार ने सीजेपी के आंदोलन में शामिल छात्रों और आम लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रदान के इस्तीफे के बाद अब सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की अगुआई में चले आंदोलन की दूसरी बड़ी मांग भी मान ली है। 20 जुलाई को ‘संसद चलो मार्च’ के दौरान दिल्ली में मचे बवाल पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों को कानूनी कार्रवाई से राहत दे दी गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश का हवाला देकर यह शर्त भी लगा दी है कि जो लोग आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। प्रदर्शनकारियों को कानूनी ऐक्शन से बचाने की मांग सोनम वांगचुक और सीजेपी की ओर की गई थी, लेकिन दोनों की बातों में एक अंतर था। सरकार के आदेश को देखें तो यह साफ होता है कि वांगचुक की मुराद पूरी हो गई, लेकिन सीजेपी की अधूरी रही।
दरअसल, केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सोनम वांगचुक की बातचीत यह तय हुआ था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले आंदोलनकारियों पर सरकार ऐक्शन नहीं लेगी। वांगचुक ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब राजघाट पर मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने साफ कर दिया था कि सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कानूनी कार्रवाई से राहत दे, लेकिन जो शरारतीतत्व थे और जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हुए दिखे उनके लिए ऐसी बात नहीं कही जा सकती है।
सीजेपी ने कहा था- नहीं चाहिए किसी तरह की शर्त
वहीं, सीजेपी ने कहा था कि सरकार आंदोलन में शामिल 'किसी भी व्यक्ति' के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना करे। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके और मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास की तरफ से बार-बार इस बात को दोहराया गया। दास ने 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ निर्देश जारी किए जाने के बाद सीधे तौर पर कहा कि उन्हें इस तरह की शर्तें मंजूर नहीं है। सरकार वादे के मुताबिक सभी लोगों को राहत दे। उन्होंने यहां तक कहा कि 'आपराधिक पृष्ठभूमि' वाली शर्त का भी पुलिस फायदा उठा सकती है, इसलिए उन्हें किसी तरह की किंतु-परंतु नहीं चाहिए।
दिल्ली सरकार ने आदेश में क्या कहा है
दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने एलजी की मंजूरी के बाद जारी आदेश में कहा है कि इस मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज है। सभी विषयों पर विचार और 28 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन यह राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है।
सरकार ने कहा है कि जिन लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है उनकी समीक्षा की जा रही है और रिहा करने की प्रक्रिया तेजी से की जाएगी। सरकार ने कहा है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ भविष्य में भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे बंद समझे जाएंगे।
वांगचुक की मुराद पूरी, सीजेपी की जस की तस नहीं
ऐसे में यह साफ होता है कि सोनम वांगचुक ने सरकार से जो मांग की थी वह शब्दश: पूरी हो गई है। मोटे तौर पर मांग तो सीजेपी की भी पूरी हो गई, लेकिन जस की तस नहीं। पुलिस शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई तेज हो सकती है जिनके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और उस दिन संसद मार्च के दौरान पत्थरबाजी, पुलिस पर हमले और तोड़फोड़ आदि में शामिल थे।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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