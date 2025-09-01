Nitish Katara murder: Supreme Court extends interim bail of convict Vikas Yadav नीतीश कटारा हत्याकांड : दोषी विकास यादव को SC ने दी एक और राहत, ये बात भी मानी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsNitish Katara murder: Supreme Court extends interim bail of convict Vikas Yadav

नीतीश कटारा हत्याकांड : दोषी विकास यादव को SC ने दी एक और राहत, ये बात भी मानी

Praveen Sharma नई दिल्ली, भाषाMon, 1 Sep 2025 12:30 PM
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में जेल की 25 साल की सजा काट रहे दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी। जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच दिल्ली हाईकोर्ट के 22 अगस्त के आदेश के खिलाफ विकास यादव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 जुलाई को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया गया था।

सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस सुंदरेश ने पक्षों की ओर से पेश वकीलों को सूचित किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के आदेश मिलने के बाद मामले की सुनवाई एक अलग बेंच करेगी।

जस्टिस कोटिश्वर सिंह के मामले से अलग होने पर विकास यादव की ओर से पेश वकील ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के विवाह की तिथि तय है।

नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा की ओर से पेश वकील ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि उनकी शादी जुलाई में हो चुकी है।

बेंच ने हालांकि विकास यादव की अंतरिम जमानत की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी।

54 वर्षीय विकास यादव 23 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है। उसने इस आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था कि उसकी शादी 5 सितंबर को तय हुई है और उसे सजा सुनाए जाने के समय उस पर लगाए गए 54 लाख रुपये के जुर्माने का इंतजाम करना है।

इससे पहले, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने हाईकोर्ट के विचार से सहमति व्यक्त की थी और कहा था कि मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा की जानी चाहिए, जिन्होंने 29 जुलाई को विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने का आदेश पारित किया था।

हाईकोर्ट ने 22 अगस्त को मामले की सुनवाई 2 सितंबर तक के लिए टाल दी थी, क्योंकि वह ‘‘इस बात को लेकर असमंजस में था कि क्या उसके पास अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अधिकार है।’’

विकास यादव उत्तर प्रदेश के नेता डी. पी. यादव का बेटा है। विकास यादव के चचेरे भाई विशाल यादव को भी कटारा के अपहरण और हत्या के लिए सजा सुनाई गई थी। विकास यादव और विशाल यादव विकास की बहन भारती यादव के साथ कटारा के कथित संबंधों के खिलाफ थे।

एक अन्य सह-दोषी सुखदेव पहलवान को बिना किसी छूट के 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को यह कहते हुए उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया कि उसने अपनी 20 साल की सजा इस साल मार्च में पूरी कर ली है।