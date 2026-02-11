विकास यादव को झटका, कोर्ट ने याचिका खारिज की; नीतीश कटारा मर्डर में 25 साल जेल की सजा काट रहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने विकास यादव की याचिका खारिज कर दी। वह 2002 में कारोबारी नीतीश कटारा की हत्या के मामले में बिना किसी छूट के 25 साल की जेल की सजा काट रहा है। यादव ने जेल अधिकारियों के 29 अक्टूबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसकी पैरोल याचिका खारिज कर दी गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रविंदर दुडेजा ने बुधवार को विकास यादव की याचिका खारिज कर दी। वह नीतीश कटारा की हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहा है। यादव ने पैरोल पर रिहाई की मांग की थी। विकास यादव ने जेल अधिकारियों के 29 अक्टूबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी पैरोल याचिका खारिज कर दी गई थी। फरलो जेल से अस्थायी रिहाई होती है, न कि पूरी सजा की छूट या निलंबन। यह आमतौर पर उन कैदियों को दी जाती है जो अपनी सजा का कुछ हिस्सा पूरा कर चुके होते हैं।
विकास उत्तर प्रदेश के राजनेता डी पी यादव का बेटा है। उसके चचेरे भाई विशाल यादव को भी कटारा के अपहरण और हत्या के लिए सजा मिली थी। दोनों कटारा और विकास की बहन भारती यादव के कथित प्रेम प्रसंग के खिलाफ थे, क्योंकि वे अलग-अलग जातियों से थे।
3 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने कटारा के सनसनीखेज अपहरण और हत्या में उनकी भूमिका के लिए विकास यादव और विशाल यादव को बिना किसी छूट के 25 साल की कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में सह-दोषी सुखदेव यादव को 20 साल की कारावास की सजा दी गई।
उन्हें 16 और 17 फरवरी 2002 की दरमियानी रात को एक विवाह समारोह से कटारा का अपहरण करने और फिर भारती यादव के साथ कथित प्रेम संबंध के कारण उसकी हत्या करने के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव पिछले साल सितंबर में शादी की थी। उसकी पत्नी का नाम हर्षिका यादव है, जो एमसीए की पढ़ाई कर रही है। वह मूल रूप से फिरोजाबाद की रहने वाली है। विकास यादव 54 साल का है जबकि उसकी पत्नी की उम्र 28 साल है।
