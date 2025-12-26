Hindustan Hindi News
वीर बाल दिवस पर बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे नितिन नबीन, साहिबजादों के बलिदान को किया नमन

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने शुक्रवार को 'वीर बाल दिवस' के मौके पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब में अरदास की।  

Dec 26, 2025 11:23 am ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, एएनआई
भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने शुक्रवार को 'वीर बाल दिवस' के मौके पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब में अरदास की। नितिन नबीन ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, ''वीर साहिबजादों का अतुलनीय बलिदान वीरता का सर्वोच्च प्रतीक है।''

उन्होंने कहा, "वीर बाल दिवस पर साहिबजादों को कोटि–कोटि नमन। अत्याचार के सामने अडिग रहकर धर्म, सत्य और राष्ट्रमूल्यों की रक्षा हेतु दिया गया उनका अद्वितीय बलिदान भारतीय इतिहास में शौर्य, साहस और आत्मबल का सर्वोच्च प्रतीक है। उनका त्याग आने वाली पीढ़ियों को दृढ़ चरित्र, राष्ट्रभक्ति और कर्तव्यपथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता रहेगा।''

इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, “आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में मत्था टेकने आए... आज पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है... दिल्ली सरकार और देश की सभी सरकारें आज अलग-अलग जगहों पर साहिबजादों को समर्पित कार्यक्रम आयोजित करेंगी।”

इससे पहले, पीएम मोदी ने साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी, उनके बलिदान और साहस को याद किया।

उन्होंने कहा कि यह दिन माता गुजरी जी के अटूट विश्वास और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाओं का सम्मान करता है, जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। पीएम मोदी ने 'एक्स' पर लिखा, "वीर बाल दिवस श्रद्धा का दिन है, जो बहादुर साहिबजादों के बलिदान को याद करने के लिए समर्पित है। हम माता गुजरी जी के अटूट विश्वास और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की अमर शिक्षाओं को याद करते हैं। यह दिन साहस, दृढ़ विश्वास और धर्मपरायणता से जुड़ा है। उनका जीवन और आदर्श पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे।"

प्रधानमंत्री आज दोपहर करीब 12:15 बजे राजधानी में भारत मंडपम में 'वीर बाल दिवस' के अवसर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि इस मौके पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे।

वीर बाल दिवस मनाने के लिए भारत सरकार पूरे देश में भागीदारी वाले कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसका मकसद नागरिकों को साहिबजादों की असाधारण हिम्मत और सर्वोच्च बलिदान के बारे में बताना और शिक्षित करना है। भारत के इतिहास के इन युवा नायकों की अदम्य हिम्मत, बलिदान और वीरता का सम्मान करना और उन्हें याद करना है। इन गतिविधियों में कहानी सुनाने के सेशन, कविता पाठ और पोस्टर बनाने और निबंध लिखने की प्रतियोगिताएं शामिल होंगी।

प्रधानमंत्री ने 9 जनवरी, 2022 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को याद किया जा सके, जिनका अतुलनीय बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है।

