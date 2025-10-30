नितिन गडकरी ने धौलाकुआं-मानेसर एलिवेटेड रोड पर अफसरों से मांगी रिपोर्ट
संक्षेप: केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने धौलाकुआं से मानेसर तक एलिवेटेड रोड की योजना पर अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी है। गडकरी ने इस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित आवास पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर दिल्ली-जयपुर हाईवे की प्रमुख समस्याओं पर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने फिर धौलाकुआं से मानेसर तक एलिवेटेड रोड के निर्माण की मांग को दोहराया। इस पर गडकरी ने अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी है।
गडकरी ने अधिकारियों को निर्माणाधीन फ्लाईओवरों का काम तेज गति से पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में राव इंद्रजीत ने गडकरी को अवगत कराया कि महिपालपुर फ्लाईओवर को पार करने में ही आमजन को करीब आधा घंटे से अधिक का समय लग रहा है।
उन्होंने बताया कि हवाईअड्डे के पास तकनीकी कारणों का हवाला देकर अधिकारी एलिवेटेड रोड के निर्माण में कमी निकाल रहे हैं। राव इंद्रजीत ने आग्रह किया कि यदि पूरे स्ट्रैच पर संभव न हो तो कम से कम इसे महिपालपुर के बाद से शुरू कर हरियाणा बॉर्डर तक एलिवेटेड निर्माण का कार्य यथाशीघ्र शुरू किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को सुझाव दिया कि महिपालपुर के नीचे से आने वाले ट्रैफिक को सर्विस लेन के जरिये गुरुग्राम और कापसहेड़ा की ओर मोड़ा जाए और नेशनल हाईवे पर चढ़ने वाले ट्रैफिक के कट को बंद किया जाए, जिससे जाम से राहत मिल सके।
अधूरी परियोजनाओं पर जताई नाराजगी : राव इंद्रजीत सिंह ने पंचगांव चौक पर निर्माणाधीन टोल के काम को तेज गति से पूरा करने और मानेसर एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण को एनएसजी गेट से आगे बढ़ाकर पहाड़ी तक मिलाने की मांग रखी। गडकरी ने इस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं राव इंद्रजीत ने गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी नेशनल हाईवे के निर्माण की धीमी रफ्तार पर निर्माणाधीन एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि एजेंसियां बार-बार डेडलाइन चूक रही हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।