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कचरे से बनी गैस से दौड़ेंगीं दिल्ली की बसें; नितिन गडकरी बोले- यह भी मुमकिन

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
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भविष्य में दिल्ली की बसें म्युनिसिपल कचरे से बनी हाइड्रोजन से चलेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह संभावना जताई है। नितिन गडकरी ने 2027 तक देश को कचरा मुक्त करने की योजना की ओर से इशारा किया है।

कचरे से बनी गैस से दौड़ेंगीं दिल्ली की बसें; नितिन गडकरी बोले- यह भी मुमकिन

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य में दिल्ली की बसें म्युनिसिपल कचरे से बनी हाइड्रोजन से दौड़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह सब मुमकिन है। पिछले 50 वर्षों में ऐसा कभी हुआ है कि मेरी कोई भविष्यवाणी सच साबित नहीं हुई हो। केंद्रीय सड़क परिवहन ने 2027 तक पूरे देश से कचरा खत्म करने को लेकर प्लान के बारे में भी बताया।

दिल्ली भाजपा के एक युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली की बसें म्युनिसिपल कचरे से बनी हाइड्रोजन से दौड़ेंगी। लोग पूछते हैं कि यह कैसे होगा? मेरा मानना है कि यह सब मुमकिन है। क्या बीते 50 वर्षों में ऐसा कभी हुआ है कि मेरी कोई भविष्यवाणी सच साबित नहीं हुई हो?

इसके साथ ही नितिन गडकरी एक ऐसी दुनिया की कल्पना पेश की जहां गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन ने 2027 तक पूरे देश से कचरा खत्म करने को लेकर योजना के बारे में बताया।

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एक्सप्रेसवे बनाने में यूज हुआ कचरा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली में पहले ही एक्सप्रेसवे बनाने के काम में लैंडफिल साइटों के 80 लाख टन कचरे का इस्तेमाल किया जा चुका है। आने वाले वक्त में कचरे को अलग-अलग किया जाएगा। इस कचरे का इस्तेमाल बायो-डाइजेस्टर के जरिए हाइड्रोजन बनाने में किया जाएगा। दिल्ली की बसें इसी से चलेंगी।

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कचरे से कमाई की ओर भी इशारा

इसके साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कचरे से कमाई की संभावनाओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्रीट किए गए गंदे पानी को बेचकर हर साल लगभग 325 करोड़ रुपये कमा रहा है।

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एथनॉल वाले पेट्रोल से तेल आयात में आएगी कमी

हाल ही में पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की आलोचनाओं के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि इससे तेल के आयात में भारी बचत हो सकती है। अब वैकल्पिक फ्यूल पर चलने वाले वाहन उपलब्ध हैं। गडकरी ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों (सीए) के एक उप-क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार एथनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल जैसे वैकल्पिक फ्यूल को बढ़ावा देकर पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रही है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में तेजी से बढ़ रहा भारत

यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण क्षेत्र में आगे बढ रहे हैं। आलम यह है कि भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक स्कूटरों का निर्यात भी किया जा रहा है। हमको भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं तैयार करनी होंगी। हाइड्रोजन एवं अन्य स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियों के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

(यूनीवार्ता के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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