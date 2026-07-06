कचरे से बनी गैस से दौड़ेंगीं दिल्ली की बसें; नितिन गडकरी बोले- यह भी मुमकिन
भविष्य में दिल्ली की बसें म्युनिसिपल कचरे से बनी हाइड्रोजन से चलेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह संभावना जताई है। नितिन गडकरी ने 2027 तक देश को कचरा मुक्त करने की योजना की ओर से इशारा किया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य में दिल्ली की बसें म्युनिसिपल कचरे से बनी हाइड्रोजन से दौड़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह सब मुमकिन है। पिछले 50 वर्षों में ऐसा कभी हुआ है कि मेरी कोई भविष्यवाणी सच साबित नहीं हुई हो। केंद्रीय सड़क परिवहन ने 2027 तक पूरे देश से कचरा खत्म करने को लेकर प्लान के बारे में भी बताया।
दिल्ली भाजपा के एक युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली की बसें म्युनिसिपल कचरे से बनी हाइड्रोजन से दौड़ेंगी। लोग पूछते हैं कि यह कैसे होगा? मेरा मानना है कि यह सब मुमकिन है। क्या बीते 50 वर्षों में ऐसा कभी हुआ है कि मेरी कोई भविष्यवाणी सच साबित नहीं हुई हो?
इसके साथ ही नितिन गडकरी एक ऐसी दुनिया की कल्पना पेश की जहां गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन ने 2027 तक पूरे देश से कचरा खत्म करने को लेकर योजना के बारे में बताया।
एक्सप्रेसवे बनाने में यूज हुआ कचरा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली में पहले ही एक्सप्रेसवे बनाने के काम में लैंडफिल साइटों के 80 लाख टन कचरे का इस्तेमाल किया जा चुका है। आने वाले वक्त में कचरे को अलग-अलग किया जाएगा। इस कचरे का इस्तेमाल बायो-डाइजेस्टर के जरिए हाइड्रोजन बनाने में किया जाएगा। दिल्ली की बसें इसी से चलेंगी।
कचरे से कमाई की ओर भी इशारा
इसके साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कचरे से कमाई की संभावनाओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्रीट किए गए गंदे पानी को बेचकर हर साल लगभग 325 करोड़ रुपये कमा रहा है।
एथनॉल वाले पेट्रोल से तेल आयात में आएगी कमी
हाल ही में पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की आलोचनाओं के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि इससे तेल के आयात में भारी बचत हो सकती है। अब वैकल्पिक फ्यूल पर चलने वाले वाहन उपलब्ध हैं। गडकरी ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों (सीए) के एक उप-क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार एथनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल जैसे वैकल्पिक फ्यूल को बढ़ावा देकर पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रही है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में तेजी से बढ़ रहा भारत
यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण क्षेत्र में आगे बढ रहे हैं। आलम यह है कि भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक स्कूटरों का निर्यात भी किया जा रहा है। हमको भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं तैयार करनी होंगी। हाइड्रोजन एवं अन्य स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियों के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
(यूनीवार्ता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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