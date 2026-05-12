इस तरह ना हो वसूली, नाम तो हमारा खराब होता है; नितिन गडकरी किस बात से नाराज
नितिन गडकरी ने कहा कि हाईवे पर आकर गाड़ियों को रोका जाता है और सेस की वसूली की जाती है। उन्होंने कहा कि इससे सुगम यात्रा के लिए केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास विफल हो जाते हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को सवाल उठाया कि दिल्ली में वाहन चालकों से वसूले जाने वाले पर्यावरण क्षतिपूर्ति सेस (ECC) से एयर पलूशन की समस्या दूर करने के लिए कितना काम किया गया है? उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल हाईवे (NHs) पर वाहनों को रोककर म्यूनिसिपल टोल और ईसीसी वसूली से सुगम यात्रा का लक्ष्य बाधित होता है, केंद्र सरकार की ओर से रोड इन्फ्रा पर होने वाले खर्च को नुकसान पहुंचता है और एनएचआईए का नाम खराब होता है।
UER-II पर मुंडका-बक्करवाला में बैरियर मुक्त टोल प्लाजा का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान गडकरी ने कहा, 'शहर में रोड नेटवर्क में सुधार के लिए एनएचआई की तरफ से भारी निवेश के बावजूद लोग एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'यह है ग्रीन सेस (ECC) की वसूली। मैं इस तरह के सेस वसूली के आदेश पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन टोल वसूली करने वाले हमारे NH तक आते हैं और वाहनों को रोकते हैं। ग्रीन सेस लगाया गया था ताकि इससे एकत्रित रकम का इस्तेमाल दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हो। मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा कि सेस के रूप में एकत्रित 800-900 करोड़ रुपये से कितना काम किया गया।'
लोग हमें दोष देते हैं, जबकि हमारी भूमिका नहीं: गडकरी
मंत्री ने कहा कि उन्होंने उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी अपील की थी और अब सासंदों से भी इस मुद्दे को उठाने को कह रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक को रोककर किसी फीस की वसूली से सरकार की ओर से सुगम यात्रा के लिए किए जा रहे प्रयास बेकार हो जाते हैं। गडकरी ने कहा, 'एमसीडी को आर्थिक दिक्कत है तो दिल्ली सरकार मदद दे सकती है। यदि यहां की सरकार हमारे कामों पर जीएसटी की छूट देती है तो हम वह रकम दे सकते हैं। हमें लोगों को हो रही समस्या को खत्म करने के लिए कदम उठाने चाहिए। लोग हमें दोष देते हैं जबकि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है।'
नितिन गडकरी ने पहले भी दी थी सलाह
पिछले साल जून में समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री ने दिल्ली की मुख्यमंत्री को शहर की सीमाओं पर एंट्री फीस कलेक्शन वाले पॉइंट्स को हटाने को कहा था। गडकरी ने इन्हें यात्रियों के लिए परेशानी बताया था। गडकरी ने यात्रियों से अपील की कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और चेतावनी दी कि उल्लंघन करने वालों का ब्योरा, कैमरों में कैद सबूतों के साथ, दिल्ली और हरियाणा के अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा ताकि उनके खिलाफ ऐक्शन हो।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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