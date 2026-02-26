आप टोल क्यों वसूल रहे हैं? दिल्ली में वाहनों पर लगने वाले ग्रीन टैक्स पर नितिन गडकरी का सवाल
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में वाहनों पर लगने वाले ग्रीन टैक्स पर सवाल उठाया है। एक कार्यक्रम में गडकरी ने दिल्ली में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) को बंद करने का आह्वान किया। पूछा कि क्या इससे एकत्रित धन का उपयोग प्रदूषण से निपटने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में वाहनों पर लगने वाले ग्रीन टैक्स को लेकर सवाल उठाया है। एक कार्यक्रम में गडकरी ने दिल्ली में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) को बंद करने का आह्वान किया। साथ ही पूछा कि क्या इससे एकत्रित धन का उपयोग प्रदूषण से निपटने के अपने तय उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को दिल्ली में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर लगाए जाने वाले पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) को बंद करने का आह्वान किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इससे एकत्रित धनराशि का उपयोग प्रदूषण से निपटने के अपने निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री से इसे तुरंत बंद करने का अनुरोध
इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के साथ एक बैठक में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि यह निकाय कर वसूलने के बावजूद हरित पहलों में क्या योगदान दे रहा है। गडकरी ने कहा कि एक आम बैठक में मैंने नगर निगम (एमसीडी) से पूछा कि हरित गतिविधियों में आपका क्या योगदान है। इस पर उन्होंने कहा कि कोई योगदान नहीं। तो आप टोल क्यों वसूल रहे हैं? उन्होंने बताया कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तब मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से इसे तुरंत बंद करने का अनुरोध किया।
2015 में पहली बार लागू किया गया
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में पहली बार लागू किया गया ईसीसी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर लगाया जाने वाला शुल्क है। नियमित टोल टैक्स के अलावा यह शुल्क प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को राजधानी में प्रवेश करने से रोकने और सार्वजनिक परिवहन और पैदल यात्री बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से लगाया गया था।
मंत्रालय ने धनराशि की जांच की
गडकरी ने बताया कि जब उनके मंत्रालय ने धनराशि की जांच की तो पाया गया कि शुल्क वसूलने के बावजूद इसका उपयोग वायु गुणवत्ता में सुधार के निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि एमसीडी अधिकारियों ने उन्हें बताया कि नगर निगम के लिए हरित शुल्क आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था। इसके जवाब में गडकरी ने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार शुल्क जारी रखने के बजाय निगम को 800-900 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान कर सकती है।
अदालत से हस्तक्षेप करने का आग्रह
कर के कानूनी आधार का हवाला देते हुए गडकरी ने कहा कि अधिकारियों ने इसे जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अदालत से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है ताकि अदालत इस फैसले पर पुनर्विचार कर सके और इस कर के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों को राहत प्रदान कर सके। मंत्री के बयान से एक बार फिर प्रदूषण से निपटने के नाम पर एकत्र किए गए धन के उपयोग पर सवाल उठ रहे हैं।
