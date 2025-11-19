मुझे वह बहुत अच्छा लगा, निठारी कांड में बरी सुरेंद्र कोली पर पंढेर का दावा, बताया- कौन दोषी था

संक्षेप: निठारी कांड में सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए सुरेंद्र कोली के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। अब मामले में मोनिंदर सिंह पंढेर ने बड़े दावे किए। सुरेंद्र कोली को अच्छा आदमी बताया और दावा किया कि दोषी कोई और था।

निठारी कांड में 17 साल से भी अधिक समय जेल में बिताने के बाद बरी हुए मोनिंदर सिंह पंढेर ने चुप्पी तोड़ी है। नोएडा के सेक्टर-31 में 2005–2006 के बीच बच्चों और महिलाओं के रहस्यमयी ढंग से गायब होने और फिर उनके कंकाल बरामद होने ने पूरे देश को हिला दिया था। इस दिल दहला देने वाले मामले में पंढेर और उनके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली को मुख्य आरोपी माना गया। लेकिन अब दोनों बरी हो चुके हैं। पंढेर ने खुलकर कहा है कि असल जांच को मीडिया ट्रायल, राजनीतिक दबाव और पुलिस की बड़ी लापरवाही ने पटरी से उतार दिया।

सुरेंद्र कोली बहुत अच्छा आदमी लगा इंडिया टुडे से बातचीत में पंढेर ने दावा किया कि उन्हें और कोली को बिना पुख्ता सबूतों के फंसाया गया। उन्होंने कहा, “कोली मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर वह बुरा इंसान होता तो मैं उसे क्यों रखता? उसके खिलाफ जो भी कहा गया, वह जांच की दिशा भटकने का नतीजा था।”

अखबारों में जो छपा, वही सवाल मुझसे पूछे- पंढेर पंढेर ने आरोप लगाया कि CBI ने उनके खिलाफ किसी भी हत्या या दुष्कर्म मामले में चार्जशीट नहीं दायर की। उनका कहना है कि मीडिया में चल रही सनसनीखेज कहानियों ने जांच को पूरी तरह प्रभावित किया और पुलिस उन्हीं सवालों को मुझसे पूछती, जो सुबह अखबारों में छपते थे।

पंढेर ने आगे क्या कहा पंढेर के अनुसार निठारी में बच्चे सिर्फ उनके घर के आसपास से नहीं, बल्कि पूरे इलाके D-1 से D-6 और उससे आगे तक से गायब हो रहे थे, लेकिन इसका सही मानचित्रण जांच में नहीं हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि मामले के उजागर होने से पहले ही पुलिस पिकेट उनके घर के बाहर लगा हुआ था, क्योंकि क्षेत्र में बच्चों के लापता होने की शिकायतें बढ़ रही थीं।

सुरेंद्र कोली घर पर महिला सेक्सवर्कर को क्यों लाया था सुरेंद्र कोली के व्यवहार पर पूछे गए सवाल पर पंढेर ने कहा कि उन्हें कोली में कभी कोई संदिग्ध बात नहीं दिखी। महिला सेक्सवर्क के घर आने की बात को उन्होंने माना, लेकिन कहा कि इसे ‘पार्टी कल्चर’ या अपराध का कारण बताना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा, “भुगतान वाले सेक्स की बात नहीं थी। वे लड़कियां सिर्फ आराम करने आती थीं। कई बार उनके पति भी साथ आते थे।”

पंढेर ने बताया-दोषी कौन सबसे चुभने वाले सवाल “फिर दोषी कौन है?” पर पंढेर ने सीधा पुलिस और जांच एजेंसियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “अगर जांच ठीक तरीके से होती, तो सच्चाई सामने आ जाती। कई लोग जिम्मेदार हैं, पुलिस भी, सिस्टम भी। लेकिन जांच भटक गई और हम फंस गए।”