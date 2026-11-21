सोनिया गांधी पर किताब लिखेंगे निशिकांत दुबे, मारुति से लेकर बोफोर्स तक 10 सवालों के जवाब
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इस किताब में बोफोर्स के पीछे की असली कहानी, मेनका गांधी और सोनिया गांधी के बीच विवाद का कारण और यह बात शामिल होगी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री के बजाय अपने परिवार के साथ चीन ओलंपिक क्यों गई थीं।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को घोषणा की कि वे कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर एक किताब लिखेंगे। उन्होंने कहा कि यह किताब सोनिया गांधी पर कोई दुर्भावनापूर्ण हमला नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक सफर का विस्तृत विवरण होगा। एक्स पर एक पोस्ट में बीजेपी सांसद ने 10 ऐसे सवाल गिनाए, जिनके जवाब इस किताब में दिए जाएंगे।
इन 10 सवालों में शामिल है कि सोनिया गांधी मारुति की मालकिन कैसे बनीं, 'नेशनल हेराल्ड' को कैसे खरीदा गया और 2004 से 2014 के बीच वह प्रधानमंत्री से भी ऊपर कैसे थीं। दुबे ने यह भी कहा कि किताब में बोफोर्स मामले की असली कहानी, मेनका गांधी और सोनिया गांधी के बीच विवाद के कारण और यह बात भी शामिल होगी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री के बजाय अपने परिवार के साथ चीन ओलंपिक में क्यों गई थीं।
सीताराम केसरी की धोती के पीछे की कहानी
बीजेपी सांसद द्वारा उठाए गए अन्य सवालों में सीताराम केसरी की धोती के पीछे की कहानी, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी के बीच लड़ाई की वजह, 1999 में किस कांग्रेस नेता ने उन्हें धोखा दिया और राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी में से वे राजनीतिक रूप से किसे ज्यादा पसंद करती हैं, जैसे विषय शामिल हैं।
सोनिया गांधी पर कई आरोप लगाए
इससे पहले निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर कई आरोप लगाते हुए मारुति से जुड़ी कंपनियों में कांग्रेस नेता की हिस्सेदारी, शेयरहोल्डिंग और वहां उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए। एक्स पर एक पोस्ट में दुबे ने कंपनी के गठन और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ इसके कथित संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने सोनिया गांधी को मारुति की असली मालकिन बताया और सवाल उठाया कि एक विदेशी नागरिक होने के बावजूद कंपनी में उनका कथित पद कैसे है।
मारुति को लेकर उठाया सवाल
बीजेपी सांसद ने 21 नवंबर, 1970 का जिक्र करते हुए दावा किया कि संजय गांधी ने 'मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के साथ एक समझौता किया था, जो कथित तौर पर सोनिया गांधी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि 1970 में स्थापित होने के बावजूद इस कंपनी को 1968 में ही कारें बनाने के लिए सरकारी मंजूरी कैसे मिल गई।
सोनिया गांधी ही मारुति की असली मालकिन थीं
दुबे ने लिखा कि क्या आप जानते हैं कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद, सोनिया गांधी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत शेयरहोल्डर थीं? 21 नवंबर, 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की 'मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' के साथ एक समझौता किया। सोनिया गांधी ही मारुति की असली मालकिन थीं। मारुति कंपनी 1970 में स्थापित हुई थी, लेकिन उसे 1968 में ही भारत सरकार से कारें बनाने की मंजूरी देने वाला एक पत्र मिल चुका था। बीजेपी सांसद ने यह सवाल भी उठाया कि सोनिया गांधी 1970 में इस कंपनी की डायरेक्टर कैसे बन गईं। उन्होंने दावा किया कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार कोई विदेशी नागरिक भारतीय कंपनियों का डायरेक्टर नहीं बन सकता।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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