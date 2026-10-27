पूरा का पूरा जो झूठ है, वो जनता के सामने आ गया; गर्ग और मोइत्रा को HC से मिले निर्देश पर बोले निशिकांत दुबे
निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गेडेला नेगर्ग और मोइत्रा को समन जारी किया और उनसे अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर किए गए मानहानि के मुकदमे में दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें प्रारंभिक राहत दी और पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग को सांसद के खिलाफ की गई कुछ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटा देने या उन्हें 'म्यूट' (आवाज विहीन) कर देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के वकील ने भी कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह (मोइत्रा) 'एक्स' पर मौजूद कथित मानहानिकारक पोस्ट हटा देंगी। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि
समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए झारखंड की गोड्डा सीट से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, 'मैंने पहले ही कहा था कि साल 2009 में सांसद बनने के बाद मैं किसी सचिव के कार्यालय में बहुत ही रेयर स्थिति में या नहीं के बराबर ही जाता हूं।' आगे उन्होंने कहा, 'सुभाष चंद्र गर्ग ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए थे, तो मैंने कहा था कि अपनी क्या बात करते हो, मैं तो स्वर्गीय अरुण जेटली साहब जब वित्त मंत्री थे, या जो वर्तमान वित्तमंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके दफ्तर भी मैं कभी नहीं गया हूं।'
'कोर्ट ने व्यक्तिगत माफी मांगने को भी कहा'
अपनी बात जारी रखते हुए दुबे ने कहा, 'आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सुभाष चंद्र गर्ग जी को और जिसने उनका इंटरव्यू लिया था उसको अपना ट्विट डिलीट करने के लिए कहा है। साथ ही उन लोगों से व्यक्तिगत तौर पर भी माफी मांगने के लिए कहा है। और मुझे लगता है कि सुभाष गर्ग का जो फ्रॉड है, जो झूठ है, जो इसने भारत की जीडीपी को तबाह करने के लिए या देश की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए कहा था, वो पूरा का पूरा झूठ जो है जनता के सामने आ गया है।'
‘टिप्पणियों को या तो हटाएं या फिर उन्हें म्यूट कर दें’
इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग से कहा कि वह एक यूट्यूबर के पॉडकास्ट में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को या तो 'म्यूट' (आवाज विहीन) कर दें या फिर उन्हें हटाने के लिए कदम उठाएं। इस याचिका को दायर करते हुए दुबे ने अपने खिलाफ आरोप लगाने से गर्ग एवं मोइत्रा को रोकने, माफी मांगने और दो करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति देने का अदालत से अनुरोध किया है।
मानहानि को लेकर दुबे ने लगाया दो करोड़ का केस
दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गेडेला ने गर्ग और मोइत्रा को समन जारी किया और उनसे अपना जवाब दाखिल करने को कहा। दुबे ने अपनी याचिका में दोनों के खिलाफ आरोप लगाने से गर्ग एवं मोइत्रा को रोकने, माफी मांगने और दो करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति देने का अदालत से अनुरोध किया है।
'अनुचित शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था'
उधर प्रतिवादियों के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और कहा कि मुकदमा 'सही तस्वीर पेश नहीं करता है।' इसके बाद उच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या वे इस बीच उस सामग्री को और आगे फैलाने से खुद को रोक सकते हैं। उच्च न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि वह जानता है कि वादी और पूर्व वित्त सचिव, दोनों ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तथा पूर्व वित्त सचिव को पॉडकास्ट में 'अनुचित शब्द' का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था।
कोर्ट ने पूछा- कोई आपसे ऐसा कहे तो, क्या आप इसे हल्के में लेंगे
जस्टिस गेडेला ने मौखिक तौर पर कहा, 'आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई आपसे ऐसा कहे... तो क्या आप इसे हल्के में लेंगे?...आप इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह बिल्कुल अपमानजनक है। आप किसी को भी उस नाम से नहीं बुला सकते। बाकी बातें बहस का विषय हो सकती हैं।'
गर्ग के वकील ने आश्वासन दिया कि अपने मुवक्किल से निर्देश लेकर वह पॉडकास्ट मेजबान से संपर्क करेंगे, ताकि पॉडकास्ट में मौजूद कथित तौर पर मानहानि करने वाले कुछ वाक्यांशों को 'म्यूट' (हटाया/बंद) किया जा सके।
दुबे ने 21 सितंबर को गर्ग को भेजा था कानूनी नोटिस
भाजपा नेता का आरोप है कि 17 सितंबर को एक पॉडकास्ट/इंटरव्यू के दौरान गर्ग ने उनके खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए, जिन्हें यूट्यूब, फेसबुक एवं अन्य डिजिटल मंचों पर प्रकाशित और प्रसारित किया गया। उच्च न्यायालय का रुख करने से पहले दुबे ने 21 सितंबर को गर्ग को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें उन्होंने उनसे कथित मानहानिकारक आरोपों को तुरंत वापस लेने, उनका खंडन करने और उन्हें हटाने की मांग की थी।
जिसके बाद इस मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग को आदेश देते हुए कहा कि वह एक पॉडकास्ट के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ की गई अपनी कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटा दें या 'म्यूट' (आवाज विहीन) कर दें।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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