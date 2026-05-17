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कांग्रेस सरकार ने घुटने टेके, सर क्रीक और सियाचीन को लेकर निशिकांत दुबे का बड़ा दावा

Subodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
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बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सर क्रीक और सियाचिन को लेकर बड़ा दावा किया है। दुबे ने आरोप लगाया कि 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के बाद कांग्रेस सरकार ने सर क्रीक और सियाचिन को पाकिस्तान को सौंपकर अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। 

कांग्रेस सरकार ने घुटने टेके, सर क्रीक और सियाचीन को लेकर निशिकांत दुबे का बड़ा दावा

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सर क्रीक और सियाचिन को लेकर बड़ा दावा किया है। दुबे ने आरोप लगाया कि 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के बाद कांग्रेस सरकार ने सर क्रीक और सियाचिन को पाकिस्तान को सौंपकर अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए।

नागरिक परमाणु समझौते का आड़ लिया

अपनी सीरीज 'कांग्रेस का काला अध्याय' के बारे में एक्स पर एक पोस्ट में दुबे ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों में मारे गए निर्दोष लोगों की जान के साथ समझौता किया। यह कथित तौर पर एक 'नागरिक परमाणु समझौते' की आड़ में किया गया।

बातचीत के विवरण से खुलासा

दुबे ने आरोप लगाया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 11 जुलाई 2007 के मुंबई ट्रेन धमाकों के बावजूद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के आदेश पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करने पर सहमति जताई थी। इस धमाके में 189 लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि 17 मई 2007 को हुई बातचीत के विवरण से यह खुलासा हुआ कि गांधी परिवार ने कथित तौर पर सर क्रीक और सियाचिन को पाकिस्तान के हवाले कर दिया था।

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अमेरिका के सामने घुटनों पर बैठ गए

दुबे ने एक्स पर लिखा कि 17 मई 2007 को सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अमेरिका के सामने घुटनों पर बैठ गए और भारत को अमेरिका के हवाले कर दिया। गांधी परिवार ने 11 जुलाई 2006 को मुंबई ट्रेन धमाकों में मारे गए बेकसूर लोगों के शवों पर जश्न मनाया। नागरिक परमाणु समझौते की आड़ में उन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया।

जॉर्ज बुश ने आदेश दिया

7 मई 2007 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को टेलीफोन पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का आदेश दिया और गांधी परिवार ने अमेरिका के सामने झुकते हुए उसी दिन यानी 17 मई 2007 को भारतीय अधिकारियों को बातचीत के लिए पाकिस्तान भेज दिया। इन लगातार चल रही बातचीत का ब्योरा बाद में तब सामने आया जब गांधी परिवार ने अमेरिका के डर से सर क्रीक और सियाचिन को पाकिस्तान के हवाले करने का फैसला किया।

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मनमोहन सिंह और बुश के बीच बातचीत

एक औपचारिक प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत का विस्तृत विवरण दिया गया है। लिखित एजेंडा मुख्य रूप से आगामी जी-8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के लिए समन्वय स्थापित करने पर केंद्रित था, जिसमें जलवायु परिवर्तन, दोहा बहुपक्षीय व्यापार और नागरिक परमाणु सहयोग ढांचे की समीक्षा पर जोर दिया गया था।

रावलपिंडी में सर क्रीक विवाद पर बात

आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि रावलपिंडी में सर क्रीक विवाद से संबंधित तकनीकी स्तर की वार्ता हुई। यह बैठक समग्र संवाद का निर्धारित चौथा दौर था, जो 2004 में शुरू हुई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के सर्वेयर जनरल मेजर जनरल एम. गोपाल राव ने किया, जिसमें क्षेत्रीय रियायतों के बजाय मानचित्रों और संयुक्त सर्वेक्षण डेटा के आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया गया।

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मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए धमाके का जिक्र

11 जुलाई 2006 की शाम को मुंबई की लोकल ट्रेनों में सात अलग-अलग जगहों पर सिर्फ 11 मिनट के अंदर बम धमाके हुए। इस घटना में 189 लोगों की मौत हो गई, जबकि 827 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। 2015 में एक ट्रायल कोर्ट ने इन धमाकों के मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया था।

जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई धमाकों के सिलसिले में 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने साफ किया कि इस रोक के आदेश से आरोपियों की जेल से रिहाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका पर आया, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के 21 जुलाई के उस फैसले के बाद दायर की गई थी, जिसमें 12 लोगों को बरी कर दिया गया था।

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बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग

सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजीआई) तुषार मेहता ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि उक्त फैसले के कुछ निष्कर्ष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत जांच किए जा रहे अन्य मामलों को प्रभावित करेंगे।

हाई कोर्ट ने इससे पहले 12 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने अपराधों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा था। हाई कोर्ट ने मकोका कोर्ट के सितंबर 2015 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें 12 आरोपियों में से पांच को फांसी की सजा दिया गया था और शेष सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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