निक्की भाटी ने मरने से पहले क्यों बोल दिया इतना बड़ा झूठ, क्या आशंका

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में विवाहिता निक्की की जलाकर मारने की घटना में नया मोड़ आ गया है। पुलिस की विवेचना में अस्पताल के डॉक्टर ने बयान दिया है कि निक्की ने खुद घर में सिलेंडर फटने की जानकारी दी थी, जबकि घर में ऐसा विस्फोट का कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में सवाल उठता है कि निक्की ने झूठ क्यों बोला? पुलिस को शक है कि किसी के दबाव में आकर तो उसने झूठ नहीं बोला।

पुलिस के मुताबिक निक्की को उसकी ससुराल के लोग सबसे पहले ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस अस्पताल लेकर पहुंचे थे। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि अस्पताल में एक डॉक्टर को निक्की ने बताया था कि घर में सिलेंडर फटने से वह झुलसी है। इसी आधार पर अस्पताल ने मेमो बनाकर थाने भेजा था। पुलिस की विवेचना के दौरान डॉक्टर के बयान में यह बात सामने आई है।

वहीं, पुलिस को जांच में सिलेंडर ब्लास्ट का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि घर में थिनर की बोतल मिली है, जिससे आशंका है कि निक्की इसी से जलाई गई या जली। हालांकि, कुछ लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब निक्की को ससुराल पक्ष के लोगों ने मारा है तो वह उनके पक्ष में बयान किस लिए दे रही थी। उसने डॉक्टर को असलियत क्यों नहीं बताई। पुलिस को शक है कि निक्की पर कोई दबाव हो सकता है। एक आशंका यह भी है कि चूंकि निक्की की बहन कंचन भी उसी घर की बहू है तो हो सकता है कि उसके भविष्य को लेकर उसने बात को दबाना बेहतर समझा।

अदालत में डॉक्टर के बयान अहम होंगे जांच के बाद इस प्रकरण में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अदालत में अस्पताल के डॉक्टर के बयान अहम होंगे। लेकिन निक्की ने अस्पताल में झूठ किस लिए बोला, इसको लेकर बड़ा सवाल रहेगा।

फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट से भी राज खुलेगा पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक टीम घटना के बाद मौके पर पहुंची थी। टीम ने थिनर की बोतल, मृतका की चप्पल और लाइटर को कब्जे में लिया है। इनसे फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। इनकी जांच से सच से पर्दा उठ सकता है।