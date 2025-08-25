निक्की मर्डर केस: घटना के वक्त घर में नहीं था विपिन? वायरल वीडियो ने उलझाई हत्या की गुत्थी

सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि घटना के दौरान आरोपी पति विपिन घर में मौजूद नहीं था। इस आधार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जब विपिन घर में मौजूद नहीं था, तो हत्या उसने कैसे की?

निक्की भाटी मर्डर केस में निक्की के ससुर और जेठ की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन, एक नए वीडियो के सामने आने से मर्डर की गुत्थी उलझती हुई दिखाई दे रही है।

सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर एक और वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि घटना के समय आरोपी पति विपिन घर पर मौजूद नहीं था। वह अपने घर के बाहर पिता के पास दुकान पर था। वह दुकान से घर की तरफ भागता हुआ दिखाई दिया है। वीडियो वायरल करने वाले का दावा है कि जब विपिन घटना के समय घर पर ही नहीं था तो उसने आग कैसे लगा दी। उधर मारपीट वाले वीडियो को पुराना बताया गया है। बताया गया कि उसे एडिट करके दिखाया गया है।

पुलिस ने एक बयान में कहा कि आरोपियों की पहचान सतवीर भाटी (55) और रोहित भाटी (28) के रूप में हुई है, जिन्हें कासना पुलिस ने एक गुप्त सूचना और खुफिया जानकारी के आधार पर सिरसा टोल चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। निक्की का पति विपिन भाटी, जेठ रोहित, सास और ससुर उन लोगों में शामिल हैं जिनका नाम प्राथमिकी में आरोपियों के रूप में दर्ज है। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है।