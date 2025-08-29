nikki murder rift was due to beauty parlour claims sister kanchan निक्की मर्डर: अचानक हत्या नहीं, पति-पति में 6 महीने से बढ़ गया था क्लेश, इंस्टा तो सास भी चलाती थी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnikki murder rift was due to beauty parlour claims sister kanchan

निक्की मर्डर: अचानक हत्या नहीं, पति-पति में 6 महीने से बढ़ गया था क्लेश, इंस्टा तो सास भी चलाती थी

सिरसा गांव में विवाहिता निक्की की जलाकर हत्या करने के मामले में कंचन ने बड़ा खुलासा किया है। कंचन ने बताया कि 6 महीने से स्थिति बिगड़ रही थी। पुलिस की जांच में भी सामने आया है कि पार्लर बंद होने के बाद से पति-पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ने लगा था।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाFri, 29 Aug 2025 07:07 AM
share Share
Follow Us on
निक्की मर्डर: अचानक हत्या नहीं, पति-पति में 6 महीने से बढ़ गया था क्लेश, इंस्टा तो सास भी चलाती थी

सिरसा गांव में विवाहिता निक्की की जलाकर हत्या करने के मामले में कंचन ने बड़ा खुलासा किया है। कंचन ने बताया कि 6 महीने से स्थिति बिगड़ रही थी। पुलिस की जांच में भी सामने आया है कि पार्लर बंद होने के बाद से पति-पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ने लगा था। अब इस घटना में कंचन का एक वीडियो सामने आया है। कंचन ने बताया कि 11 फरवरी निक्की को उसके पति और सास द्वारा पीटा गया था। घटना का कंचन ने वीडियो बनाया था। कंचन का दावा है कि घटना के समय पार्लर में दो-तीन महिलाएं भी मौजूद थीं, जिन्होंने मारपीट की घटना को देखा था।

इस मारपीट की घटना के बाद से पति-पत्नी के रिश्ते में दरार आ गई थी। कंचन और उसकी बहन इस घटना के बाद मायके चली गई थीं। कंचन ने बताया कि रक्षाबंधन से पहले सिरसा गांव के लोग पंचायत लेकर उनके घर पहुंचे और आगे से ऐसा न होने का भरोसा देकर उन्हें वापस ले आए। घटना के 15 दिन पहले से पति-पत्नी में ज्यादा अनबन चल रही।

कंचन बोली, सच सामने लाने के लिए वीडियो बनाया

कंचन ने उन लोगों के सवाल का जवाब दिया है, जो सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि जब निक्की जल रही थी तो कंचन उसे बचाने के बजाय वीडियो बना रही थी। कंचन ने बताया कि ससुराल में दोनों बहनों के साथ उत्पीड़न किया जाता था। जब उसकी शिकायत सास-ससुर या किसी अन्य से वह करती थी तो उनसे सबूत मांगा जाता था। ऐसे में उन्होंने घर में निक्की के साथ होने वाली मारपीट की घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, ताकि लोगों को सच्चाई का पता चल सके।

निक्की की सास का भी इंस्टाग्राम पर अकाउंट

निक्की की हत्या के मामले में इंस्टाग्राम पर रील बनाने की वजह सामने आई थी। ससुराल पक्ष के लोग इंस्टाग्राम पर रील डालने का विरोध करते थे, जबकि खुद निक्की की सास का इंस्टाग्राम पर अकाउंट है। निक्की की सास दया का वर्ष 2024 में इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना हुआ है। उस पर 161 फॉलोवर्स हैं। इसमें कई वीडियो भी अपलोड हैं, जिनमें निक्की की सास है। हालांकि, इस अकाउंट पर 20 जनवरी 2024 को लास्ट वीडियो अपलोड किया गया था।

30 दिन में चार्जशीट दाखिल करेगी पुलिस

निक्की हत्याकांड में पुलिस ने जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। पुलिस इस प्रकरण में 30 के भीतर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में जुटी है, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि विवेचक द्वारा साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। उम्मीद है कि 30 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। महिला आयोग की सदस्य डॉ. मीनाक्षी भराला ने भी भरोसा दिया था कि पुलिस जल्द जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। वहीं, दादरी के विधायक तेजपाल नागर ने गुरुवार को रूपबास गांव पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की।

सिरसा गांव के लोग भी साक्ष्य जुटा रहे

सिरसा गांव के लोग पति विपिन पर लगे निक्की की हत्या के आरोप को सिर से खारिज कर रहे हैं। इसे साबित करने के लिए वे साक्ष्य जुटा रहे हैं। सिरसा के ग्रामीणों ने बताया कि घटना के समय विपिन दुकान पर था। उसके पिता सत्यवीर भी दुकान पर थे। सास दया भी पड़ोसी के घर में थी और जेठ रोहित सिरसा टोल प्लाजा पर था। ग्रामीणों का दावा है कि विपिन के घर के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई गई है। टोल प्लाजा की भी फुटेज भी निकलवा लाए हैं।