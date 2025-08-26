nikki murder news now rohit wife claim dowry violence निक्की-कंचन भी मुझे पीटती थी; अब उनकी भाभी का दावा- दहेज के लिए मुझे निकाला, Ncr Hindi News - Hindustan
निक्की-कंचन भी मुझे पीटती थी; अब उनकी भाभी का दावा- दहेज के लिए मुझे निकाला

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में कथित तौर पर दहेज के लिए जलाकर मारी गई निक्की भाटी की मौत की जांच के बीच अब उसका परिवार भी इसी तरह के आरोपों में घिर गया है। अब मिनाक्षी नाम की महिला ने खुद को निक्की के भाई रोहित की पत्नी बताते हुए कहा है कि उसे भी दहेज के लिए पीटा जाता था।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाTue, 26 Aug 2025 05:34 PM
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में कथित तौर पर दहेज के लिए जलाकर मारी गई निक्की भाटी की मौत की जांच के बीच अब उसका परिवार भी इसी तरह के आरोपों में घिर गया है। अब मिनाक्षी नाम की महिला ने खुद को निक्की के भाई रोहित की पत्नी बताते हुए कहा है कि उसे भी दहेज के लिए पीटा जाता था और डिमांड पूरी नहीं होने पर छोड़ दिया गया। मिनाक्षी का कहना है कि ना तो उसे तलाक दिया गया और ना ही रोहित अपने साथ रखने को तैयार हुआ। मिनाक्षी भाटी ने निक्की और कंचन पर भी मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि फर्क सिर्फ इतना है कि वह जिंदा है।

ग्रेटर नोएडा के गांव पल्ला की रहने वाली मिनाक्षी की शादी निक्की के भाई रोहित से हुई थी। मिनाक्षी ने कहा कि उसकी शादी 2016 में हुई थी। मिनाक्षी ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा कि 9 साल में वह कुल 9 महीने भी मायके नहीं रह पाई। उसने कहा कि शादी के तुरंत बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। जो गाड़ी दी थी उसे कुछ ही दिन में यह कहते हुए बेच दिया था कि ऐसी गाड़ी दी जिससे एक्सीडेंट हो गया। मिनाक्षी ने कहा कि उसके पिता ने हैसियत के मुताबिक सबकुछ दिया था, लेकिन उन्हें संतोष नहीं था।

निक्की-कंचन समेत पूरा परिवार पीटता था: मिनाक्षी

मिनाक्षी ने आरोप लगाया कि निक्की-कंचन की शादी से पहले ही उसे घर से निकाल दिया गया था। लेकिन पंचायत के बाद वह शादी के वक्त ससुराल में थी। रोते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कंचन-निक्की, उनकी मां और रोहित सभी मिलकर पीटते थे। कहते थे कि घर से निकल जाओ, भाई की दूसरी जगह शादी हो जाएगी। 2020 में दहेज प्रताड़ना का केस किया तो पारिवारिक समझौते के बाद वापस करा दिया गया, लेकिन एक बार फिर प्रताड़ित करने लगे। मिनाक्षी ने आरोप लगाया कि निक्की-कंचन, उसके मां-बाप सभी पीटते थे।

‘कैसे मिलेगा इंसाफ, मेरे पिता भी ऐसे ही रोते थे’

निक्की के पिता की ओर से लगाई जा रही इंसाफ की गुहार पर मिनाक्षी ने कहा, 'कैसे इंसाफ मिल जाएगा उस इंसान को जिसने दूसरे की बेटी के साथ गलत किया। मैं भी तो किसी की बेटी थी, जिसे ना आपने जिंदा छोड़ा ना मरा छोड़ा। जैसे वो रो रहा है अपनी बेटी के लिए, मेरा बाप मुझे देखकर रोया था।' मिनाक्षी ने निक्की की मौत पर दुख जाहिर किया और कहा कि किसी लड़की को इस तरह के कदम नहीं उठाना चाहिए। हालात ठीक नहीं हो तो मायके वापस जाना चाहिए। मिनाक्षी ने कहा कि विपिन ने अपने हाथ पर निक्की का नाम गुदवाया था और उन्हें नहीं लगता होगा कि उसने हत्या की होगी। मिनाक्षी ने कहा कि उन्हें ससुराल में फोन नहीं रखने दिया जाता था, जबकि बेटियों को रील्स बनाने की छूट थी।