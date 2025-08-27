nikki murder news husband vipin bhati deleted call logs before arrest निक्की मर्डर: गिरफ्तारी से पहले विपिन की एक हरकत ने बढ़ा दिया उस पर शक, Ncr Hindi News - Hindustan
निक्की मर्डर: गिरफ्तारी से पहले विपिन की एक हरकत ने बढ़ा दिया उस पर शक

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त को निक्की के साथ क्या हुआ? उसे ससुराल के लोगों ने जलाया या फिर सच्चाई कुछ और है? कथित तौर पर दहेज के लिए मार दी गई निक्की को लेकर मायके और ससुराल पक्ष से अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाWed, 27 Aug 2025 03:31 PM
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त को निक्की के साथ क्या हुआ? उसे ससुराल के लोगों ने जलाया या फिर सच्चाई कुछ और है? कथित तौर पर दहेज के लिए मार दी गई निक्की को लेकर मायके और ससुराल पक्ष से अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। निक्की की बड़ी बहन कंचन का दावा है कि उसकी हत्या की गई तो विपिन भाटी और उसके परिवार का कहना है कि निक्की ने खुद ही अपने शरीर में आग लगाई। कुछ सीसीटीवी फुटेज जारी करके परिजनों और रिश्तेदारों ने विपिन को निर्दोष बताने की कोशिश की है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले की गई एक हरकत की वजह से उस पर शक बढ़ गया है।

हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक, निक्की केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी विपिन भाटी ने गिरफ्तारी से पहले पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। जांचकर्ताओं ने यह भी बताया कि वे अब विपिन के फोन से डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे उसने गिरफ्तारी से पहले क्लीन कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर कहा, ‘उसने अपनी पूरी कॉल लॉग हिस्ट्री डिलीट कर दी थी, जो अपने आप में शक बढ़ाने वाला है। सभी इलेक्ट्रॉनिक डेटा की फॉरेंसिक जांच की जा रही है।’

ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डेप्युटी कमिश्नर सुधीर कुमार ने कहा, 'पूरा भाटी परिवार- विपिन, उसकी मां दया, पिता सतवीर और भाई रोहित हत्या के आरोपी हैं। वे अपने बचाव में कुछ भी कहने को स्वतंत्र हैं। लेकिन जांच तथ्यों के आधार पर चलेगी, सोशल मीडिया के मुताबिक नहीं।' फिलहाल दोनों परिवारों के बीच वीडियो वॉर छिड़ा हुआ है। दोनों ओर से अपने-अपने पक्ष में वीडियो क्लिप्स शेयर किए जा रहे हैं।

एक क्लिप जिसे कथित तौर पर निक्की की बहन कंचन ने रिकॉर्ड किया था, उसमें निक्की बुरी तरह जली हुई नजर आ रही है और उससे पूछा जाता है- बहन तूने ये क्या किया। निक्की के परिवार का कहना है कि उस वक्त कंचन शॉक में थी और बहन की स्थिति समझ नहीं पाई। उसके भाई विक्की पायला ने एचटी से कहा कि मारपीट के बाद पंचायत हुई थी तो घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे, लेकिन मर्डर से एक सप्ताह पहले संदिग्ध रूप से कैमरे बंद हो गए।

एक अन्य वीडियो में दिख रहा है कि विपिन निक्की को पीट रहा है। आरोप परिवार ने इसकी सत्यता पर सवाल नहीं उठाए हैं। लेकिन उनका कहना है कि फुटेज जनवरी का है और निक्की की मौत जुड़ा नहीं है। एक अन्य वीडियो भाटी परिवार की ओर से दिखाया गया है जिसमें विपिन घर के बाहर दिख रहा है। दावा है कि जिस समय निक्की जली उस समय विपिन घर के बाहर था। हालांकि, जांचकर्ताओं का कहना है कि वीडियो पर समय नहीं है और यह जांच का विषय है कि विपिन मौके पर था या नहीं। एडीसीपी कुमार ने कहा, 'हम सीसीटीवी फुटेज की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जांच अभी जारी है।' एक चौथे वीडियो ने गुत्थी और उलझा दी जो निक्की के अंतिम संस्कार के समय का है। इसमें निक्की के ससुर भी दिख रहे हैं, जबकि परिवार ने दावा किया था कि हत्या के बाद सभी लोग फरार हो गए थे।