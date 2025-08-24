स्कॉर्पियो, बुलेट, नकदी और सोना; इतना सब देने पर भी रोते हुए कटती थीं रातें, निक्की की बहन कंचन ने बताया

लालच का कभी अंत नहीं होता। इसका ताजा उदाहरण निक्की की हत्या के रूप में सामने आया है। उसके ससुराल वालों का दहेज लोभ खत्म नहीं हो रहा था। शादी में तमाम चीजें मिलने के बाद भी वे निक्की से और दहेज लाने को कह रहे थे। जब ऐसा नहीं हो पाया तो उन्होंने निक्की को जलाकर मार डाला।

लालच का कभी अंत नहीं होता। जिसको जितना मिल जाए, उसकी लालच और बढ़ती ही जाती है। इसका ताजा उदाहरण निक्की की हत्या के रूप में सामने आया है। एक स्कॉर्पियो, एक बुलेट बाइक, नकदी और सोना, इतना सब दहेज में देने के बाद भी निक्की के पिता अपनी बेटी को खो बैठे। दहेजलोभियों ने उनकी बेटी को जलाकर मार डाला।

निक्की के परिवार वाले 2016 में उसकी शादी के दौरान उसके पति विपिन भाटी को जो कुछ भी दे सकते थे, दिया था। लेकिन, भाटी परिवार का लालच इतने में भी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने निक्की से अपने मायके से और 36 लाख रुपए लाने को कहा। जब निक्की के परिजन इसका इंतजाम नहीं कर पाए तो कथित तौर पर उसके पति और सास दया ने उसे बेरहमी से पीटा और आग लगाकर मार डाला।

निक्की और उनकी बहन कंचन ने 10 दिसंबर 2016 को क्रमशः विपिन और रोहित नामक भाइयों से विवाह किया था। निक्की की बहन कंचन ने एनडीटीवी को बताया कि हमारे पिता ने एक टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, एक रॉयल एनफील्ड बाइक, नकद, सोना, सब कुछ उपहार में दिया था। इसके अलावा, करवा चौथ पर हमारे घर से उपहार भेजे जाते थे। हमारे माता-पिता ने वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे, लेकिन ससुराल वाले खुश नहीं थे। वे कहते थे कि मेरे माता-पिता द्वारा उपहार में दिए गए कपड़ों की कीमत 2 रुपए है।

हमारी रातें रोते हुए बीतती थीं कंचन ने बताया कि विपिन और रोहित अक्सर देर तक बाहर रहते थे। वे हम बहनों का फोन नहीं उठाते थे। कंचन ने कहा कि जब हम उनसे पूछते कि वे कहां हैं तो हंगामा मचा देते थे। वे दूसरी औरतों के साथ समय बिताते थे। जब हम उनसे इस बारे में बात करते तो हमें मारते-पीटते थे। हमारी रातें रोते हुए बीतती थीं। अब कुछ भी नहीं बचा, मेरी बहन चली गई। वह मुझसे लगभग दो-तीन साल छोटी थी, लेकिन लोग हमें जुड़वां समझते थे।

मेकअप स्टूडियो की सारी कमाई ले लेते थे उसने बताया कि बहनें मेकअप स्टूडियो चलाती थीं, लेकिन ससुराल वालों को यह पसंद नहीं था। वे हमारी सारी कमाई ले लेते थे। इस बात पर हमें मारा-पीटा जाता था। अगर मैंने यह वीडियो न बनाया होता, तो किसी को पता भी न चलता कि मेरी बहन की मौत कैसे हुई। मैंने पानी डाला, उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही बेहोश हो गई।

बीच-बचाव करने पर कंचन की भी पिटाई कंचन की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के अनुसार, गुरुवार शाम निक्की पर उसके पति और सास दया ने हमला किया। जब कंचन ने बीच-बचाव किया तो उसकी भी पिटाई की गई। विपिन ने कथित तौर पर निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग लगा दी। कंचन द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में विपिन निक्की पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अन्य क्लिप में जलती हुई निक्की सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। उसे पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उसकी मौत हो गई। विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके माता-पिता और भाई फरार हैं।